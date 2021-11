Cobra Kai : nouvelles images de la saison prochaine avec un clin d’œil au Karaté Kid

in

Il reste encore deux mois avant le retour de Cobra Kai à l’écran de Netflix, mais en production, ils savent très bien entretenir la flamme et l’émotion du public. La troisième saison a été lancée en début d’année et a tout préparé pour une alliance inattendue entre Johnny Lawrence (Guillaume Zabka) et Daniel La Russo (ralph macchio). L’objectif? Défaite John Kreese (Martin Kové) qui a repris le dojo qui donne son nom à la série.

Maintenant, près de deux mois avant la première de la quatrième saison, qui sera vue par Netflix et on sait déjà que ce ne sera pas le dernier car il y en a un cinquième en route, le récit officiel de Cobra Kai partagé de nouvelles images. Sur les photos vues sur les réseaux sociaux, tous les personnages étaient présents, y compris Éponge argent (Thomas Ian Griffith), qui reviendra dans la saga après sa participation au troisième film de Karate Kid.

Parmi toutes les images, l’une de celles qui a attiré le plus d’attention avait comme protagoniste Macchio et Zabka. Clin d’œil allusif au premier film de la franchise, Johnny et Daniel échangé des rôles dans ce qui semble être une clinique de karaté destinée au nouveau dojo qui formait le Miyagi-do et le Croc d’aigle apprendre. Il s’agit du fameux coup de pied de grue avec lequel Daniel il a remporté le tournoi à la fin de la première bande.

La série créée pour Youtube avait fait référence à cette séquence, même avec des plans qui n’avaient pas été vus dans le film original et qui étaient stockés dans les coffres de Sony, studio qui détient les droits de la saga. Maintenant, tout indique qu’ils vont le répéter et apporter ce halo de nostalgie auquel cette production est si habituée, qu’elle est devenue une rage et a ravivé la passion pour la saga classique appelée Karate Kid.

L’actrice de Cobra Kai qui a dû apprendre le karaté à partir de zéro

De la même manière que Zabka et Macchio entraînés et entraînés aux arts martiaux pour rendre leurs séquences de combat plus crédibles Karate Kid, l’une des actrices qui fait partie de Cobra Kai Il a fait de même pour jouer son personnage. Il s’agit de Marie souris, qui donne vie à Samantha Larusso, la fille de Daniel, dans cette production maintenant distribuée par Netflix.

« Je ne connaissais vraiment rien au karaté. C’était très amusant d’apprendre! Je n’avais pas une routine d’entraînement aussi lourde que certains de mes collègues, mais je devais quand même beaucoup travailler »révélé. Mais ce n’était pas la seule chose qu’il devait apprendre pour faire partie de cette fiction. Il a également dû regarder tous les films pour bien connaître les personnages. Après tout, elle allait être la fille du protagoniste de la franchise et elle ne pouvait pas se ridiculiser avec Ralph.

