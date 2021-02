« Cobra Kai », nouveaux acteurs et personnages de la saison 4: qui sont les nouveaux membres du casting

Saison 4 de « Cobra Kai«Le tournage a officiellement commencé. La franchise de Karate Kid Il est revenu en grand il y a quelques années, lorsque la série de suites télévisées a continué les histoires de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso avec leurs acteurs originaux, William Zapka et Ralph Macchio, des décennies après leur dernière apparition sur grand écran.

« Cobra Kai« Est une émission préférée des fans de »Karate Kid», Mais il n’a pas été beaucoup vu au cours de ses deux premières saisons car elles ont été diffusées sur YouTube Red. Mais une fois que la série est arrivée Netflix dans 2020, l’émission a trouvé un public beaucoup plus large en se renouvelant d’un tiers et quart.

La saison 3 de « COeuvre de Kai« A été lancé en Netflix au début de 2021 et s’est immédiatement hissé au premier rang des classements du service de streaming. Daniel Oui Johnny se sont réunis pour préparer le Tournoi All-Valley et essayez d’éliminer Cobra Kai une fois pour toutes qui est tombé entre les mains de John Kreese.

Cependant, ils ne seront pas seuls. Grâce aux actions de leurs mentors, les étudiants du Miyagi-do et les anciens élèves de Johnny ils ont uni leurs forces pour faire face à cette menace. En cours de route, de nouveaux visages rejoindront le casting principal et maintenant deux de leurs noms ont été révélés: Dallas dupree jeune Oui Oona O’Brien.

NOUVEAUX ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA QUATRIÈME SAISON DE «COBRA KAI»

Dallas Dupree Young (Photo: célébrité en bonne santé)

Comme déjà mentionné ci-dessus, Netflix a annoncé que le saison 4 de « Cobra Kai« Est officiellement en cours et a ajouté à Jeune Oui O’Brien en tant qu’acteurs récurrents. Jeune, connu pour son rôle dans « Les Fosters », jouera Kenny, un jeune nouveau à l’école qui devient la cible d’intimidation et apprend le karaté pour se défendre.

Nouveau venu O’Brien, a été choisi pour jouer Devon, un adolescent très compétitif et colérique qui a le potentiel d’entrer facilement dans un dojo de karaté en tant qu’étudiant. Les deux semblent destinés à aller vers des côtés opposés, même si la série pourrait surprendre en les positionnant comme deux renforts solides d’un seul dojo.

Oona O’Brien sera un personnage mystérieux dans « Cobra Kai » (Photo: Paonessa)

La saison 4 de « Cobra Kai« Semble catégorique sur l’évolution de la rivalité féroce entre Sam LaRusso Oui Nichols conservateurs. Aussi, les fans de la romance compliquée et naissante entre Johnny et la mère de Miguel, Carmen (Vanessa Rubio) peut s’attendre à voir plus du duo comme blond a également été mis à jour en tant que personnage récurrent pour le partie 4.

En l’état, la prochaine tranche de « Cobra Kai« A déjà commencé le tournage et pourrait faire ses débuts au début 2022. Bien sûr, les fans de la franchise Le Karaté Kid n’ont pas manqué de personnages et de références provenant des films originaux et « Cobra Kai”Continue d’utiliser les acteurs d’origine.

Dallas Dupree Young sera également en vedette dans la quatrième saison de « Cobra Kai » (Photo: Healthy Celeb)

Cependant, les nouveaux visages des personnages secondaires et leurs arcs d’histoire fascinants, tels que le fils de Johnny, Robby, qui rejoint le méchant Kreese, la lutte interne de faucon et la relation de Miguel avec Johnny, ils ont accroché une nouvelle génération de téléspectateurs.

En fait, les ajouts de Jeune Oui O’Brien révèlent que le saison 4 de « Cobra Kai« A quelques trucs dans sa manche, et certainement les nouveaux personnages, Kenny Oui Devon, ils jetteront des courbes inattendues la saison prochaine, même si leur rôle dans tout le désordre né dans les parties précédentes n’est pas clair.