Cobra Kai : l’un des protagonistes a reconnu que la série lui apportait des problèmes personnels

Heures après Cobra Kai retourner (pour la deuxième fois dans l’année) au Netflix, quelques déclarations des protagonistes ont commencé à apparaître. La série qui continue la saga des films des années 80, Karate Kid, lancera sa quatrième saison et aura Johnny Lawrence Oui Daniel La Russo travailler ensemble pour affronter et vaincre John Kreese. L’enjeu est la possibilité de continuer à enseigner les arts martiaux dans la Vallée.

Celui qui est chargé de se mettre à la place de John Kreese C’est, comme dans les films originaux, Martin Kové. Dans une interview avec L’Enveloppe, Il a reconnu que l’interprétation de ce personnage commençait à lui poser quelques problèmes personnels. « Beaucoup de John Kreese C’est tombé dans ma personnalité et, malheureusement, certaines choses m’ont causé des ennuis. Parce que c’est à l’intérieur Marty Kove jusqu’à ce que nous ayons fini de tourner la série « , a expliqué l’artiste, tout en précisant qu’il ne se reconnaissait pas comme acteur de méthode.

Kove constate qu’une fois le tournage terminé, il met peu à peu son personnage de côté. Cependant, cette année, il y avait un problème : deux saisons complètes ont été tournées. « John Kreese il a été en moi pendant six mois de ma vie en 2021. Et c’est un dur à cuire. « , a-t-il affirmé. Ainsi, il a expliqué que beaucoup de choses sur le personnage interfèrent dans sa vie quotidienne et qu’il devrait « faire attention ». D’autre part, il a souligné que c’est quelque chose « inné » et cela ne peut pas « Contrôlez-le ».

« Laisse moi te dire. Dans une relation, c’est dur. J’ai été dans différentes relations tumultueuses. La même relation, mais très tumultueuse. Honnêtement, je pense que cela a beaucoup à voir avec les valeurs de John Kreese. Vous pensez que vous allez vous en remettre parce que vous êtes Martin Kové, tu n’est pas John Kreese, vous n’êtes pas le personnage. Mais ils sont là, subtilement », a-t-il assuré. Puis, il a complété : « Ils sont une force motrice. Parce qu’il est un gagnant. Et tu es un acteur, tu veux être un gagnant ».

Qu’arrivera-t-il à John Kreese cette saison

Au-delà de ça Kreese est le méchant historique de la saga, qui a réussi à devenir l’antagoniste par définition aussi dans Cobra Kai, Kove refuse de le voir comme un « scélérat ». En ce sens, il garantit que c’est quelqu’un « mal compris » et qui ne se définit plus simplement par des valeurs comme « Balayer la jambe », « sans pitié » ou « La miséricorde est pour les faibles ». Pour la quatrième saison, Martin promis qu’il sera vu « vulnérabilité » dans son caractère. Depuis Divulgacher Nous sommes entièrement d’accord avec cette position et nous vous dirons dans cette note ce que nous avons pensé de la saison.

