« Cobra Kai »: l’histoire derrière l’apparition de William Zabka dans « How I Met Your Mother »

William Zabka a eu son premier et le plus célèbre rôle de film en tant que voyou Johnny Lawrence dans le film populaire des années 80 « Le Karaté Kid». Suite au succès du drame d’arts martiaux, il a continué à jouer Lawrence dans les deux prochaines tranches de la franchise, « The Karate Kid Part II » et « The Karate Kid Part III », bien que ses contributions aient été beaucoup moins importantes dans ce dernier.

Quoi qu’il en soit, c’est depuis lors un nom familier. De son rôle de premier plan dans « Le Karaté Kid« , Zabka a été sur des tonnes de projets. Il a fait plusieurs apparitions dans des émissions de télévision, a essayé de nouveaux genres et reprend actuellement son rôle emblématique dans une série télévisée dérivée à succès.

Avant de « Cobra Kai», l’acteur William Zabka a joué une méta version de lui-même dans « Comment j’ai rencontré votre mère », série créée par Craig Thomas Oui Baies Carter, la comédie populaire a duré neuf saisons sur CBS Entrez 2005 Oui 2014. Protagonisée par Josh Radnor, a tracé le voyage sinueux de Ted Mosby tout en naviguant amour et vie pour rencontrer la mère de ses futurs enfants.

Au « Comment j’ai rencontré votre mère » saison 4, épisode 15, « Les Stinsons », il a été établi que Barney il était prédisposé à soutenir des personnages traditionnellement considérés comme des méchants. Cette particularité s’est manifestée le plus passionnément avec le soutien de Barney à Johnny Lawrence (Zabka) de « Le Karaté Kid« . En ce qui concerne Barney, Johnny il était le vrai héros et sa défaite avant Daniel LaRusso (Ralph Macchio) à la fin du film, il a déclaré que c’était une tragédie inquiétante.

L’APPARENCE DE WILLIAM ZABKA DANS «COMMENT J’AI RENCONTRÉ VOTRE MÈRE»

Des années après avoir atteint la renommée de « Le Karaté Kid », William Zabka Il est toujours reconnu en public et les gens ont souvent du mal à séparer l’homme du personnage qu’il a joué. «Pendant des années, des pères ont traîné leurs enfants pour qu’ils me rencontrent juste pour signaler le plus gros tyran de la planète», expliqué à GENS.

D’un autre côté, Zabka il a aimé se moquer de lui-même. Au 2007, est apparu dans un clip vidéo de Plus de rois comme une version fictive de lui-même, avec des camées d’autres stars de « Karate Kid ». En outre, Zabka apparu dans certains épisodes de « Comment j’ai rencontré votre mère » et a exprimé sa gratitude au programme pour lui avoir permis d’en faire partie. Dans une interview par 2014 avec Vautour, a expliqué:

«C’est excitant d’avoir une marque comme acteur et c’est amusant de se moquer de soi. La grande chose à propos de «HIMYM» est qu’ils ont osé entrer dans une partie de moi qui n’a jamais été explorée par la façon dont j’ai été choisie. Ils sont devenus plus dans ma comédie et moi comme un bon gars incompris, où beaucoup de gens du casting veulent me garder dans une version de mon ancienne image. «

«Tout cela est arrivé de nulle part. Les dieux de la télévision sont descendus des nuages, sont venus me chercher et m’ont mis dans une émission télévisée à succès. J’étais ravi que l’émission m’ait mentionné dans le passé, pas même moi, mais [su personaje de The Karate Kid] Johnny Lawrence. Cela m’a fait bien rire. Puis ils ont dit: « Hé, nous avons un épisode où vous jouez un clown et à la fin, vous enlevez votre maquillage et nous voyons la moitié de votre visage et un bandeau. » Je pensais que c’était ainsi que tout le voyage se terminerait, sur la note de plaisanterie de Karate Kid. Ensuite, cela a fait boule de neige dans un arc de personnages vraiment sympa qu’ils ont écrit pour moi. La prochaine chose que je sais, quand j’arrive au fil, ils m’attachent. «

LISTE DES ÉPISODES AUXQUELS WILLIAM ZABKA A PARTICIPÉ À «COMMENT J’AI RENCONTRÉ VOTRE MÈRE»

Saison 8, épisode 22, «The Bro Mitzvah»

Saison 9, épisode 4, «The Broken Code»

Après avoir découvert que Ted avait encore des sentiments pour Robin et « avait brisé le code du frère », Barney l’a retiré avec colère comme le meilleur homme à leur mariage. (Photo: Netflix)

Saison 9, épisode 5, «Le jeu de poker»

A partir du dernier épisode restant, le jeu de poker s’est poursuivi avec Zabka toujours présent. Avec Marshall absent et forcé de se joindre par appel vidéo, Zabka a parié sur lui. (Photo: Netflix)

Saison 9, épisode 10, « Maman et papa »

Après que Barney a confié à Ted la protection d’une photo signée par Wayne Gretzky pour Robin, elle a rapidement été recouverte d’encre. En passant en mode Détective Mosby, Ted a établi Zabka comme son principal suspect. (Photo: Netflix)

Saison 9, épisode 20, « Daisy »

Après une dispute avec Lily, Marshall fut choqué de savoir où elle avait disparu pendant trois heures. De plus, pendant le petit-déjeuner avec Ted et Barney, Marshall se demanda pourquoi il avait changé d’avis à propos de son déménagement en Italie. (Photo: Netflix)

Saison 9, épisode 21, «Gary Blauman»

Lors d’un rendez-vous avec Tracy McConnell (alias La Mère) de Cristin Milioti, Ted lui a raconté l’histoire de Gary Blauman. (Photo: Netflix)

Saison 9, épisode 22, «La fin de l’allée»