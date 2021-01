Cobra Kai: les flashbacks de John Kreese expliqués dans la saison 3

La saison 3 tant attendue de «Cobra Kai» le 1er janvier, et c’était le premier sur le service de streaming Netflix, puisque la série est née à l’origine sur YouTube. La fiction créée par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald est arrivée sur la plateforme à la mi-2020 et s’est rapidement positionnée comme l’un des contenus préférés des téléspectateurs.

La première a suscité diverses réactions positives parmi les fans, qui ont salué ce nouvel épisode et ont demandé à voir la quatrième saison dès que possible. Cependant, il y avait quelque chose qui n’a pas fini de se fermer parmi ces fans et qui pouvait être lu sur les réseaux sociaux: Les flashbacks de John Kreese. Que signifient-ils vraiment?

Tout au long de cette nouvelle saison, nous avons été témoins d’une histoire Kreese, où ils révèlent le suicide de sa mère et nous le voyons être molesté par des voyous, ce qui l’a conduit à s’enrôler dans l’armée.. Pendant la guerre du Vietnam son capitaine lui a appris le karaté impitoyable qu’il a transmis dans le futur. Après avoir fait capturer son escouade, regardé ses compagnons se battre à mort dans une fosse de serpents: là le nom est né «Cobra Kai».

Ce n’est pas la seule révélation de la saison, on regarde aussi comment il a poussé son capitaine à mort, après lui avoir dit que sa petite amie était décédée, et C’est de là que vient le caractère toxique d’aujourd’hui. Après ce moment, Kreese libère ses compagnons, mais l’un d’eux, Terry Argent, le remercie pour la rançon et lui dit qu’il est endetté à vie pour lui avoir sauvé la vie.

+ Qui est Terry Silver?

Pour les cinéphiles, il sera une personne bien connue: Terry Argent, joué par Thomas Ian Griffith, est le principal méchant de ‘Karate Kid III’ (1989), où dans une conversation il commente Kreese: « Que dites-vous du Vietnam? Vous m’avez sauvé la vie plusieurs fois ». Ceci signifie que la personne qui appelle le sensei de Cobra Kai à la fin de la troisième saison est Silver, qui a également Mentor Daniel LaRusso, alors sûrement nous aurons une nouvelle réunion dans la saison 4.