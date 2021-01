« Cobra Kai »: le plan de sauvegarde pour le retour d’Ali si Elisabeth Shue ne pouvait pas apparaître dans la saison 3

Saison 3 de « Cobra KaiNon seulement elle a ramené Elisabeth Shue en tant qu’Ali Mills Schwarber, mais elle a également offert aux fans une vraie fermeture pour Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, elle étant celle qui leur a finalement fait comprendre qu’à la fin les deux se ressemblaient plus. qu’ils ne l’imaginaient.

Quand ça a commencé « Le Karaté Kid», Ali et Johnny ils étaient déjà séparés et elle ne voulait rien avoir à faire avec lui, cependant Lawrence J’espérais toujours arranger les choses avec elle. Mais tes rêves de retrouver Ali ils étaient ruinés quand il est arrivé Daniel, qui a volé le cœur de Ali et tout a changé pour toujours.

Puisqu’elle était la genèse du combat entre les deux quand ils étaient jeunes, il était plus que certain que Ali retournerait à « Cobra Kai«À un moment donné, pour mettre l’ordre dont ils ont tant besoin dans leur vie. Cependant, comme il fallait s’y attendre dans les suites créées après de nombreuses années, il y avait une possibilité que Elisabeth shue ne participera pas à la troisième saison.

Tel que rapporté à CinemaBlend l’acteur Ralph Macchio, il y avait un plan d’urgence au cas où la production ne pourrait pas obtenir la participation de l’actrice dans la troisième partie de « Cobra Kai« , Celui qui aurait déçu tous les fans et adeptes de »Karate Kid«Pour être complètement hors de propos.

LE PLAN D’URGENCE AU CAS D’ELISABETH SHUE N’APPARAIT PAS DANS «COBRA KAI»

Ali Mills avec Daniel Larusso quand ils étaient enfants (Photo: Paramount Pictures)

La fin de saison 2 de « Cobra KaiIl a vu Johnny recevoir un message de sa petite amie du lycée, Moulins Ali, dans Facebook, faisant un clin d’œil à un autre personnage deKarate Kid« Je reviendrais probablement dans le saison 3 du programme Netflix, et une très importante.

Cependant, il s’avère que l’actrice Elisabeth shue ne s’était pas inscrit pour apparaître dans l’émission lorsque cette scène a été filmée, ce qui signifie le retour de Ali ce n’était pas certain. Les créateurs ont quand même décidé de tenter leur chance, et ils Plan de sauvegarde assez étrange à l’endroit oui Shue n’a pas pu participer.

Maintenant, si ce n’était pas dans la série, « Cobra Kai«J’ai dû faire quelque chose pour expliquer pourquoi il y avait tant d’emphase sur ce message. En parlant à CinemaBlend lors d’une conférence de presse, la star de «Cobra Kai», Ralph Macchio, a expliqué que le mari de Moulins Ali J’allais parler à Johnny Oui Shue Je ne pouvais pas le faire.

La deuxième saison a révélé qu’Ali Mills reviendrait dans la franchise dans « Cobra Kai » (Photo: Netflix)

« Il y avait un autre plan si elle n’était pas disponible« , m’a dit Macchio. « C’était l’alternative, le « comment allons-nous sortir l’aspirateur de la pièce » de ce que nous avons écrit, c’est-à-dire que son mari parlait sur Facebook d’avant en arrière avec Johnny« , C’est-à-dire que son mari utiliserait le compte Ali pour parler avec lui.

Oui Shue ne pouvait pas revenir pour une raison quelconque, la première moitié du saison 3 il aurait ressemblé beaucoup au produit final sorti en Netflix plus tôt ce mois-ci. De nombreux épisodes présentés Johnny essayant d’impressionner Ali sur les réseaux sociaux, apprendre de Miguel comment publier de bonnes photos.

Cependant, la seconde moitié de la saison aurait été très différente. Ali retournant dans la vallée a donné à Johnny une certaine fermeture et lui a permis de surmonter enfin sa rivalité avec Daniel. On ne sait pas comment cet arc aurait pu être si le mari de Ali C’est moi qui suis venu déjeuner avec Johnny.

Elisabeth Shue reprend son rôle d’Ali Mills (Photo: Netflix)

Heureusement, Elisabeth shue finalement rejoint « Cobra Kai», Et le retour tant attendu de Ali Il a répondu aux attentes. Quand Ali arrive à l’avant-dernier épisode de la saison, est au milieu d’une séparation d’avec son mari et rend visite à ses parents à Californie pendant les vacances.

Cela l’amène à renouer avec Johnny et plus tard avec Daniel LaRusso. Ali Elle sent rapidement que les choses sont encore tendues entre les deux et se retrouve prise dans leur rivalité au dojo. Mais il parvient à éteindre un peu les flammes, ce qui joue finalement un rôle dans les deux forces unies contre John Kreese à la fin.