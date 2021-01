Cobra Kai a inclus plus que des coups de pied et du karaté dans sa troisième saison à succès sur Netflix. La série avait également une histoire romantique dans laquelle ils ont joué Miguel Diaz, Samantha LaRusso et Tory Nichols. Les acteurs qui les jouent se sont souvenus de leurs personnages et ont participé à une vidéo amusante où Mary Mouser et Peyton List ont flirté avec Xolo Maridueña. Épingle de sûreté!

Au cours de la deuxième saison, La relation entre Sam et Miguel trouve un grand défi avant l’apparition de Tory. Dès qu’il arrive devient l’intérêt amoureux du jeune Cobra Kai et dans le rival de sa petite amie. Le triangle sentimental était parmi les plus convaincants des nouveaux chapitres.

Cobra Kai: le flirt de Mary Mouser et Peyton List avec Xolo Maridueña

Netflix a remarqué cette histoire et a rédigé un article humoristique pour réunir les trois acteurs. « Peyton List (Tory Nichols) et Mary Mouser (Samantha Larusso) s’affrontent pour gagner sur Xolo Maridueña (Migue Diaz) avec ces phrases charmantes »C’était la proposition du service de streaming pour les actrices de complimenter l’acteur pour le faire tomber amoureux.







« Je t’offrirais une collation, mais tu en es déjà un », « Es-tu un voyageur dans le temps? Parce que je te vois dans mon futur », « Je t’inviterais à nager, mais je me noie dans tes yeux », « Je sens que toi et moi nous devrions faire de l’exercice « , » Dois-je vous raccompagner à la maison? Parce que mes parents m’ont dit de suivre mes rêves « , étaient quelques-uns des éloges de Mary pour avoir remporté le match.

Pour sa part, Peyton a proposé ceux-ci: « Connaissez-vous le karaté? Parce que votre corps m’assomme », « Avons-nous pris des cours ensemble? Parce que je pourrais jurer que nous avions de la chimie », « Tu as des jambes incroyables, est-ce parce que tu me traversais la tête toute la journée », « Ton père? C’était un combattant? Parce que tu es un KO « .

Dans la publication Netflix, les trois compagnons ont été vus très à l’aise, tandis que Xolo a mis des scores sur les compliments. FiEnfin, l’interprète conservatrice a été la gagnante pour ses notes.