« Cobra Kai » : la véritable origine du dojo de John Kreese et Terry Silver

En plus du Plan directeur de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) après avoir remporté le tournoi de karaté All Valle Under 18, la cinquième saison de « Cobra Kai » a révélé la véritable origine du dojo fondé par John Kreese (Martin Kove) et son meilleur ami après son retour de la guerre du Vietnam.

Depuis 1980, Silver rêve que Cobra Kai obtienne une place dans le tournoi international de karaté Sekai Taikai, et après avoir soudoyé l’arbitre pour faire de Tory Nichols (Peyton List) la première championne féminine de All Valley, elle commence enfin à y arriver.

Il ne faut pas longtemps à Silver pour ouvrir plus de dojos avec des équipements de pointe et embaucher les meilleurs senseis, il reprend même tous les autres dojos de la Vallée et les intègre à cobra kaile tout pour obtenir l’approbation des représentants de Sekai Taiki qui sont venus dans cette partie de la Californie.

Ensuite, Quelle est l’origine de la Voie du Poing ? Comment le dojo de Kreese et Silver a-t-il commencé ? Qui était le vrai professeur de John et Terry ?

Terry Silver et son allié Kim dans la cinquième saison de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

QUELLE EST LA VRAIE ORIGINE DU COBRA KAI ?

Dans « Karaté Kid III”, lorsque Terry Silver se présente à Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et M. Miyagi (Noriyuki ‘Pat’ Morita) mentionne que son sensei était Maître Kim de Corée. Quelque chose qui, comme l’admet LaRusso dans la cinquième saison de « cobra kai”, J’ai pensé que c’était un mensonge de plus du sensei fou.

Apparemment dans la troisième saison de la série NetflixKreese et Silver ont été rapprochés de la voie du poing grâce au capitaine Turner (Terry Serpico), qui a appris le style brutal de karaté appelé Tang Soo Do, par Maître Kim Sun-Yung (Don E. Lee) pendant la guerre de Corée.

Dans le cinquième épisode, via un flashback de 1980, Terry et John voyagent en Corée pour en savoir plus sur Maître Kimqui était également connu pour entraîner de nombreux soldats américains, et a tenté de convaincre Kreese d’amener Cobra Kai au Sekai Taikai, mais John a décliné son offre de se concentrer sur son dojo et un étudiant prometteur, Johnny Lawrence.

Lorsque Chozen voit le style de combat de Terry, il reconnaît les méthodes de Maître Kim qui étaient désapprouvées par d’autres sensei de karaté, y compris Sato Toguchi (Danny Kamekona), qui était un maître sensei Miyagi-Do à Okinawa.

Comme le lui rappelle Kim Da-Eun (Sarah Anne), Silver a promis à Maître Kim qu’il apporterait la Voie du Poing aux masses, et ce qu’il a l’intention de faire en la cinquième saison de « Cobra Kai ».