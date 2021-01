« Cobra Kai »: la véritable origine de la première voiture de Daniel LaRusso

Saison 3 de « Cobra Kai»A été libéré après de longues attentes début 2021, présentant la suite de l’histoire de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Pas seulement de nombreux personnages anciens de « Karate Kid«Ont été présentés dans l’émission, mais l’origine de certains objets mythiques comme la première voiture de Daniel LaRusso a été révélée: une Ford Super Deluxe 1947.

Dans la deuxième saison, « Cobra Kai« a abouti à un désastre, avec un combat dans l’école principale des élèves de Karaté devenir incontrôlable, les deux senseis ruiné par les résultats de ce conflit, Miguel Diaz interné dans le coma et tout semblait indiquer que la rivalité entre les protagonistes ne serait jamais résolue.

Cependant, grâce à l’apparition de Ali Mills, Kumiko et Chozen, ils ont tous deux réussi à comprendre les choses et à s’unir contre John Kreese, qui avait repris le dojo de Cobra Kai. En outre, le spectacle a également présenté le passé de Kreese, et comment est-il devenu sociopathe, comment il l’a décrit Amanda.

Incidemment, les souvenirs de Kreese autorisé à avoir une idée de la façon dont le Monsieur Miyagi a obtenu la première voiture à laquelle il a donné Daniel LaRusso, le déjà mentionné Gué Jaune. Comment Miyagi a-t-il obtenu cette voiture et quelle est sa relation avec Kreese? Screenrant a la réponse.

LA VRAIE ORIGINE DE LA PREMIÈRE VOITURE DE DANIEL LARUSSO RÉVÉLÉE DANS «COBRA KAI»

JEsse Kove a joué David dans « Cobra Kai » (Photo: Entertainment Weekly)

Dans « Le Karaté Kid», La Ford jaune classique était l’une des nombreuses voitures anciennes qui possédaient et entretenaient la M. Miyagi. Il Gué c’était aussi un élément clé de la formation originale de karaté de Daniel, car il devait le nettoyer avec le reste de la flotte de Miyagi.

Fondamentalement, LaRusso devait le laver en utilisant la méthode spécifique de Miyagi de « Cercle droit, cercle gauche » et après « cirer, cirer», Qui a été révélé à l’adolescent frustré comme un moyen d’enseigner à la mémoire musculaire à performer serrures de karaté du style que j’enseignerais Miyagi.

Le jour de l’anniversaire Numéro 18 de Daniel, qui a coïncidé avec l’obtention de son permis de conduire, le Monsieur Miyagi vous a permis de sélectionner n’importe quelle voiture de votre collection que vous vouliez, et LaRusso choisi le Ford Super Deluxe. Manipulation Daniel est apparu dans les deux suites de « Le Karaté Kid« Et est un héritage familial dans »Cobra Kai« Que sa fille Sam a surnommé »le vieux bateau banane».

Kreese et David dans un combat (Photo: Netflix)

Les flashbacks du saison 3 de « Cobra Kai”Ils ont reconnecté le Ford Super Deluxe être lié à l’origine de John Kreese. Dans 1965, le cabriolet jaune appartenait à David, un jock d’université qui était le petit ami abusif d’une fille nommée Betsy à partir duquel Kreese il finirait par tomber amoureux.

Dans les premières scènes de flashback de « Cobra Kai » saison 3, épisode 2, « Nature ou culture», David est venu dans un restaurant de la vallée de San Fernando avec Betsy et son laquais, James. Dès qu’ils se sont garés David s’est plaint que le Super de luxe était un « morceau de poubelle« Et voulu »abandonner ça et acheter du muscle».

Minutes après, David, James et Betsy ils ont rencontré le jeune homme John, qui était un busboy dans le restaurant. Ensuite, Kreese entrerait dans une bagarre de rue avec David et James. Il est facile de tracer une ligne de ce qui s’est passé après le Ford Super Deluxe de David– Vous avez probablement réalisé votre souhait d’abandonner votre voiture ancienne de 18 ans et acheté celle que vous vouliez.

La Ford Super Deluxe était en possession de David (Photo: Netflix)

Une autre possibilité est que David vendu la voiture directement à Monsieur Miyagi quelque temps après 1965 ou Miyagi, Un collectionneur de voitures classiques a acquis la Ford d’une autre manière, peut-être auprès d’un concessionnaire de voitures d’occasion. Il Monsieur Miyagi a obtenu la voiture et l’a gardée en parfait état avant de se rencontrer Daniel LaRusso et donnez le « bateau banane« À votre élève en 1984.

Quand David il possédait le Gué, votre plaque d’immatriculation Californie de 1965 était 260VFD. Maintenant que LaRusso le possède en 2018, votre inscription est QU4590. Daniel ajoute encore plus de sens à votre première voiture et aide Monsieur Miyagi pour prendre soin de sa collection classique, ce qui l’a amené à devenir un vendeur de voitures à succès en raison de l’amour qu’il voyait chez son professeur pour les voitures.

La Ford Super Deluxe jaune était présente dès le premier « The Karate Kid » (Photo: Netflix)

Tandis que LaRusso a gardé son Gué en excellent état depuis plus de 30 ans, a également survécu à de terribles incidents, comme la défaillance des freins 1985, Quoi Daniel blâmé son ex petite amie Moulins Ali. Pire, faucon de Cobra Kai brisé le Super de luxe dans la saison 2 et peint à la bombe « Cobra Kai ne meurt jamais!».

Cependant, Daniel a pu le nettoyer et le remettre en parfait état. Dans la vraie vie, le Ford Super Deluxe il a été donné à Ralph Macchio à la fin de la production de « Le Karaté Kid», Et depuis lors, il est propriétaire de la voiture, imitant Daniel LaRusso dans « Cobra KaiEn tant que fier propriétaire de l’une des voitures les plus célèbres du cinéma et de la télévision.