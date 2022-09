Cobra Kai : la star de la série Netflix qui a critiqué la saison 5 pour son personnage

Netflix

Cobra Kai est revenu avec sa cinquième saison, mais l’un de ses protagonistes n’a pas aimé la façon dont son personnage s’est développé et a critiqué les scénaristes.

©NetflixCobra Kai : La star de la série Netflix qui a critiqué la saison 5.

A partir du vendredi 9 septembre, la cinquième saison de cobra kai est disponible sur le service de streaming Netflix avec plus d’action et d’aventure dans la vallée de la Californie. Quelques jours seulement ont suffi pour devenir la série la plus regardée au monde aujourd’hui, ce qui rend sa popularité et ce qu’elle a généré chez ses fans clair. Cependant, cela ne signifie pas qu’au sein de la distribution, ils sont tous satisfaits de ce qui a été montré et un membre a élevé la voix.

Dans ce nouvel épisode, les événements se poursuivent après le résultat du tournoi de karaté All Valley, où Éponge Argent qui reprend le dojo Cobra Kai et commence à s’étendre dans la ville avec de nouvelles franchises pour imposer leur style de combat. John Kreese est derrière les barreaux et Johnny Laurent il a abandonné la discipline pour réparer les dégâts dans sa vie personnelle. D’autre part, Daniel La Russo il recourt à une vieille amitié pour ne pas rester les bras croisés.

+Qui n’a pas aimé la saison 5 de Cobra Kai ?

Tout au long de cette saison, on observe Daniel La Russo faire des plans pour vaincre Terry Silver, mais lorsque la situation s’inverse, c’est lui qui finit par se blesser. C’est pourquoi votre interprète, Ralph Macchioa révélé qu’il avait eu des discussions avec les scénaristes sur la façon dont ils géraient son personnage : « L’endroit où LaRusso s’est installé n’est pas forcément ce que j’aurais écrit ».

Dans une interview avec GQ a précisé qu’il s’entend bien avec les créateurs de l’émission, mais a été interrogé: « Que pourrions-nous faire pour que LaRusso fasse le pire pour lui? Qu’il soit vendeur de voitures, soit dans des publicités, soit dans des publicités télévisées. Alors j’ai dit: » D’accord, quelle est l’honnêteté pour LaRusso là-dedans? Heureusement, la série est longueSa plainte est dirigée contre le fait qu’il s’est éloigné de l’humilité et de l’honneur inculqués par Lord Miyagi.

« LaRusso avait un si bon mentor et une mère terre-à-terre, serait-il vraiment allé dans cette direction s’il était un gars qui s’aime devant la caméra et utilise ce coup de pied pour le frotter dans le monde? »a conclu Ralph Macchio dans votre déclaration. De la même manière, il déclare que de l’endroit où il se trouve, il y a un nouveau changement pour lui. saison 6 de cobra kai Il n’a pas encore été annoncé, mais des nouvelles sont attendues de Netflix.

