Cobra Kai : la saison 6 pourrait être retardée pour un autre projet

Netflix

Cobra Kai est l’une des émissions préférées des abonnés de Netflix, mais tout indique qu’ils devront attendre la sixième saison de l’émission.

©IMDBLes protagonistes de Cobra Kai

cobra kai est devenu l’un des grands phénomènes de streaming une fois Netflix a acquis la série télévisée de Youtube et de nombreuses personnes ont accédé à cette histoire qui joue avec la nostalgie des vieux films de Karate Kid tout en introduisant de nouveaux personnages qui séduisent un public plus jeune. Un combo qui semble irrésistible et qui a déjà atteint sa cinquième saison.

La cinquième série d’épisodes de cobra kai a vu le retour de personnages classiques de la série tels que Chozen (Yuji Okumoto), Terry Silver (Thomas Ian Griffith) et Mike Barnes (Sean Kanan). La vérité est que cette ressource est monnaie courante dans cette série de Netflix qui pour sa sixième fournée d’épisodes a déjà une rumeur en marche : la participation d’Hilary Swank dans le rôle de Julie Pierce de Karaté Kid : la nouvelle aventure.

Tout d’abord, les cinéastes cobra kai devra se lancer dans cette émission télévisée, quelque chose qui ne s’est toujours pas produit après son cinquième épisode, même Netflix il n’a pas été renouvelé pour une nouvelle entrée dans l’émission. En ce sens, les producteurs du programme ont annoncé qu’ils travaillaient sur un autre projet et que cela retarderait sûrement la prochaine saison tant attendue de cobra kai.

Cobra Kai mettra du temps à revenir

Parler avec date limite Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald ils ont dit: « Nous travaillons actuellement sur Obliterated pour Sony et Netflix. Nous en sommes à notre deuxième mois de production et je pense que ça va surprendre les gens. Mais nous espérons qu’il y aura plus de Cobra Kai à l’horizon. Il y aura peut-être un peu plus d’attente, simplement parce que nous travaillons sur cette autre série, mais ce ne sera pas long, en supposant que tout se passe comme nous l’espérons. ».

Comme l’ont souligné les showrunners, les négociations entre les sociétés sont liées à ce nouveau spectacle et doivent être prioritaires maintenant qu’elles sont à mi-parcours de la production. Les créateurs de cobra kai avancé le titre et le thème de ce nouveau programme : effacéune série d’action comique qui sera présentée en première le Netflix. Les mêmes Hurwitz, Schlossberg et Heald travaillent également sur un spin-off de Un expert du divertissement.

cobra kai est devenu une entrée emblématique dans le catalogue de Netflix et en tant que tel, il mérite une grande finale, ce qui a déjà été précisé dans le passé par Hurwitz. Les showrunners sont clairs qu’ils veulent transcender « au-delà de la saison 5 » et continuent de surprendre comme ils l’ont fait par le passé en incluant des personnages classiques de la mythologie de Karate Kid. C’est ainsi que ce phénomène de masse est devenu ce qu’il est aujourd’hui !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂