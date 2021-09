Cobra Kai : la saison 4 a déjà une date de sortie confirmée

Il y a quelques années, nous n’aurions jamais pu imaginer qu’une suite de « The Karate Kid » deviendrait l’une des séries les plus appréciées du public. Et ce fut un grand succès pour Netflix d’acquérir les droits de « Cobra Kai », une production qui a vu ses origines dans le service premium YouTube, racontant une histoire qui se déroule plus de 30 ans après les années 80 classiques.

Avec trois saisons passionnantes qui ont réussi à garder ses téléspectateurs sur le bord du siège, Netflix a révélé à travers son méga événement spécial « TUDUM » la révélation d’un nouvel aperçu de la quatrième saison de « Cobra Kai », dévoilant enfin sa date de première sur la plate-forme.

Netflix avait précédemment laissé entendre que « Cobra Kai » reviendrait dans son catalogue vers décembre 2021, mais nous savons maintenant que Johnny Daniel et le reste de l’équipe préparent leur retour pour le 31 décembre, juste à temps pour les célébrations du Nouvel An. de nouvelles alliances tout en affrontant de dangereux ennemis du passé.

Les créateurs de « Cobra Kai » sont restés réticents à ne pas révéler trop de détails sur les nouveaux épisodes, bien que le retour de Thomas Ian Griffith ait été annoncé à l’avance en tant que Terry Silver, méchant principal de « The Karate Kid Part III ».

Comme si cela ne suffisait pas, Johnny Lawrence doit nouer une alliance inattendue avec Daniel LaRusso, réunissant les meilleurs étudiants des deux camps dans le but de vaincre John Kreese, qui a une nouvelle fois pris le contrôle de « Cobra Kai », que ces anciens rivaux. doivent apprendre à travailler ensemble malgré leurs différences idéologiques et de formation évidentes.