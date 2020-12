Cobra Kai La saison 3 arrive sur Netflix une semaine plus tôt grâce à Johnny

Netflix a bien commencé la saison des fêtes avec un cadeau de Noël précoce, annonçant que la troisième saison très attendue de l’émission à succès Cobra Kai sera maintenant présenté une semaine plus tôt. La série fera désormais ses débuts le 1er janvier 2021, plutôt que la date de sortie précédente du 8 janvier. Cela signifie bien sûr que toutes les merveilleuses rivalités, querelles et montages d’entraînement seront de retour au moment idéal pour Karate Kid fans pour inaugurer la nouvelle année, alors que nous nous prélassons tous une fois de plus en compagnie de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence.

Situé 34 ans après le premier Karate Kid film, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso.

La saison 3 reprend les personnages alors qu’ils ont du mal à accepter les répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la palpitante finale de la deuxième saison de la série. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont mis là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie en avant pour leurs étudiants. Le drame atteint loin dans la saison 3, avec Robby (Tanner Buchanan) maintenant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese (Martin Kove) resserre son emprise sur Cobra Kai, inculquant une fois de plus à ses étudiants un code moral très discutable.

Comme indiqué dans la dernière bande-annonce de la saison 3 de Cobra Kai, Daniel et Johnny mettront au moins certaines de leurs différences de côté et uniront leurs forces pour se battre pour leurs élèves. Dans une récente interview, l’acteur Ralph Macchio a fait une comparaison inattendue entre le duo en guerre de Cobra Kai et celle de copains couple Ross et Rachel. « C’est là que réside notre truc Ross et Rachel que j’ai mentionné plus tôt », expliqua Macchio. « Johnny et Daniel, nous adorons les voir prendre quelques bières et être simpatico, et puis nous aimons aussi les voir se gogner mutuellement. Une autre chose qui fonctionne si bien dans le spectacle est que le public peut voir les différents-mais- C’est parfois frustrant parce que vous voulez juste les mettre ensemble dans une pièce et verser un verre et dire simplement: « Remets-toi. » «

Avec Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Vanessa Rubio, Peyton List et Martin Kove aux côtés de Ralph Macchio et William Zabka, la saison 3 voit également Daniel-San revenir à Okinawa pour un Karaté Kid Partie II retrouvailles avec Nemesis Chozen Toguchi, et son amour, Kumiko, joué une fois de plus par Yuji Okumoto et Tamlyn Tomita respectivement.

« Pour la saison 3, quelque chose que je peux taquiner, c’est que, bien que nous ayons beaucoup de nettoyage à faire en fonction des événements de la saison 2, certaines des histoires plongeront dans les origines de Miyagi-Do Karate et Cobra Kai, » Macchio a révélé plus tôt cette année. « Comme, les débuts de ces deux formes d’arts martiaux, et nous apprendrons des choses sur les deux que nous ne savions jamais. Et cela inclut LaRusso qui se rend à Okinawa, qui est une partie de la saison 3. »

Netflix sera maintenant présenté en première Cobra Kai saison 3 le 1er janvier 2021 et offre une visualisation parfaite pour le jour de l’an. Bonnes vacances à tous! Cela nous vient de le compte Twitter officiel de Cobra Kai.

