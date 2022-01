« Cobra Kai » : la question de ‘Karate Kid’ 3 qui répondra à la saison 5

Après les événements de la quatrième saison de « Cobra Kai», la série de Netflix a plusieurs mystères non résolus qui seront sûrement abordés dans le cinquième volet. De plus, le coshowrunner Hayden Schlossberg a noté que les prochains épisodes répondront à une question importante de « Karate Kid 3 ».

À travers un tweet, le producteur a donné un aperçu très précis de ce qui se passera dans le prochain volet de fiction écrit par Jon Hurwitz, Schlossberg et Josh Heald. Hayden a révélé qu’il explorerait ce qui se serait passé si Daniel avait perdu à la fin du troisième film de « Karate Kid”.

« Cobra Kai Saison 5 répond à la longue question : que se serait-il passé si Daniel avait perdu à la fin de Karate Kid Part 3 ? Nerds de la vallée, ayez peur« , a écrit Hayden Schlossberg.

Cela est parfaitement logique étant donné que Cobra Kai Il est le nouveau champion All Valley, donc Daniel et Johnny doivent fermer leurs dojos et oublier le karaté. Comment LaRusso réagira-t-il à la défaite ? Pour l’instant, il semble réticent à abandonner.

De plus, quels plans Terry Silver a-t-il pour son dojo ? Cobra Kai elle traverse son apogée, mais cela pourrait se terminer si Tory révèle que son sensei a triché pour gagner le tournoi.

Terry Silver a torturé Daniel dans « The Karate Kid Part III » pour le faire perdre contre Mike Barnes (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 5 DE « COBRA KAI » ?

Cobra Kai est devenu le grand champion, ce qui signifie qu’il se répandra dans toute la ville, tandis que Miyagi-Do et Eagle Fang Karate doivent fermer à jamais. Cependant, ils ont triché pour gagner, Terry a payé l’un des juges pour favoriser son dojo. Tory a découvert la vérité, mais va-t-elle abandonner son trophée tant attendu et l’accuser ?

Mais ce n’était pas la seule pièce de Silver. Pour se débarrasser de Kreese, il a persuadé Manta Ray de le signaler pour son attaque. Avec John à l’écart, qu’arrivera-t-il à Cobra Kai ? Que vont devenir Johnny, Daniel et leurs élèves ?

Après avoir été hors compétition, Miguel est allé au Mexique chercher son père, bien que Johnny ait promis de le ramener, ce ne sera pas quelque chose de facile, surtout parce que le jeune homme a pris cette décision après que Lawrence l’ait appelé Robby alors qu’il était saoul. . Qui est le père de Miguel ? Comment réagirez-vous lorsque vous rencontrerez votre enfant ? Essaiera-t-il de récupérer Carmen ?

En revanche, Daniel n’envisage pas de frayer la voie à Cobra KaiAlors il reçoit aussi des renforts, c’est Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), ça veut dire qu’il va enseigner à ses élèves la technique secrète de Miyagi ? Aussi, qu’arrivera-t-il à Anthony et Kenny dans la saison cinq ? Que fera Robby après s’être réconcilié avec son père ?