« Cobra Kai »: la pire partie d’être un LaRusso, selon Mary Mouser

« Cobra Kai«Est l’une des séries les plus populaires sur Netflix. Depuis son arrivée chez le géant du streaming en 2020, la fiction est un phénomène mondial, avec des millions d’adeptes, un score critique impressionnant en Tomates pourries et une quatrième saison en développement.

Avant la première du troisième volet de « Cobra Kai», Netflix a confirmé l’achèvement d’une quatrième saison de la série et selon le numéro 1226 de Production Hebdomadaire, les enregistrements commenceraient le 20 janvier pour s’étendre à la 15 avril au Atlanta, Géorgie.

Dans sa troisième saison, « Cobra Kai« comprenait plusieurs retours, des changements d’équipe, entre autres surprises, ainsi que la rivalité entre les dojos de karaté de la Vallée de San Fernando. Après avoir été trahi par son ancien sensei et ses élèves, Johnny Lawrence a fondé un nouveau dojo et vers la fin s’est rendu compte que battre Kreese il fallait unir ses forces avec Daniel LaRusso Oui Miyagi-do.

« Cobra Kai« a suffisamment d’épisodes à ce stade pour être autonome sans « Le Karaté Kid « , mais il est juste de dire que la série n’échappera jamais à la franchise originale ou aux idées de certains fans à ce sujet. Marie mouser l’a appris à ses dépens lorsqu’elle a révélé que jouer la fille de Daniel LaRussoCroyez-le ou non, cela a un inconvénient.

LA PIRE PARTIE D’ÊTRE UN LARUSSO SELON MARY MOUSER

Sam rejoint Miyagi Do Karaté en apprenant par son père qu’ils ne chercheront pas à détruire Cobra Kai. (Photo: Netflix)

Dans une interview avec Mélange de cinéma, l’actrice Marie mouser raconté ce que signifie être la fille de Daniel LaRusso. Mouser Elle a ri, et même si elle n’a pas spécifiquement parlé de l’inconvénient d’être la fille de Danny, elle a dit qu’il y avait un fardeau très réel pour les acteurs. LaRusso doivent faire face quand il s’agit de « Le Karaté Kid » Oui «Cobra Kai».

«Les commentaires ne sont pas toujours aussi gentils avec LaRussos. Certains semblent penser que nous sommes les vrais brutes et que nous sommes les méchants depuis le début. J’ai entendu ça un peu … ça a un petit péage. L’énergie qu’il me coûte de ne pas me connecter [en línea] et répondez «Mais qu’en est-il de toutes les autres personnes? Qu’en est-il de tous les autres qui ont pris une mauvaise décision? Ce n’est pas que moi! » Express Marie.

Samantha a reçu beaucoup de critiques dans le saison 2 pour faire face involontairement Miguel Oui Robby en raison d’un triangle amoureux. Alors que l’actrice parlait du lancement de la saison 3, a exprimé que les humeurs n’ont pas changé, considérant qu’un baiser entre Miguel Oui Samantha fini par pousser Robby joindre «Cobra Kai».

Sam porte une terrible culpabilité pour l’état dans lequel se trouve Miguel et la disparition de Robby. (Photo: Netflix)

Cependant, malgré cela, Marie mouser elle a raison d’être contrariée que les fans pensent que Sam ou l’un des LaRussos Ce sont les vrais méchants de la franchise. L’un des principaux thèmes de Cobra Kai est que la nature des gens n’est pas aussi noire et blanche qu’elle aurait pu être représentée dans « Le Karaté Kid » et que les gens peuvent prendre à la fois de bonnes et de mauvaises décisions à différents moments.

Et bien que Samantha LaRusso est la source d’un grand drame dans la série «Cobra Kai», n’est pas la seule source. Si nous regardons les vrais méchants de «Cobra Kai», la saison 3 a montré qu’ils étaient des adultes comme Daniel, Johnny Oui Kreese qui a involontairement ou intentionnellement manipulé des adolescents pour tenter de résoudre d’anciens conflits. De plus, il en faut deux pour danser dans ces romans, donc quiconque est en colère contre elle devrait être en colère contre elle aussi. Robby Oui Miguel.