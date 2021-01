Cobra Kai: la fin de la saison 3 expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après des mois d’attente, la troisième saison de «Cobra Kai » j’arrive à Netflix comme cadeau pour le premier jour de l’année 2021 et comme premier lot de chapitres exclusifs du service de streaming après son passage YouTube Red.

La deuxième saison de « Cobra Kai« Terminé d’une manière très excitante pour les fans: le dojo de Cobra Kai avait été prise de force par John Kreese, il y a eu une énorme bagarre dans toute l’école des garçons, Miguel est tombé dans les escaliers pour entrer dans le coma du coup et les deux Daniel comme Johnny ils ont perdu la confiance de tout le monde autour d’eux.

Pour sa troisième partie, « Cobra Kai« Promis d’apporter divers personnages du passé comme Chozen et Kumiko, qui apparaîtrait lors du voyage de Daniel à Okinawa. Cependant, les fans ont également été récompensés pour la série en apparaissant. Ali, le vieil amour de tant Johnny comme Daniel.

En fin de compte, plusieurs choses ont été corrigées, mais beaucoup d’autres ont également été laissées ouvertes pour une éventuelle rénovation future. Ici, nous vous racontons tout ce qui s’est passé à la fin de « Cobra Kai » saison 3, Comme indiqué Boucleur avec tous les éléments clés qui ont fait du dernier chapitre l’un des favoris des adeptes du programme.

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 3 DE «COBRA KAI»?

Tamlyn Tomita revient dans son rôle de « Kumiko » (Photo: Netflix)

Peu de temps après être arrivé à la fête du country club, Ali rencontre Daniel. Après l’arrivée de Johnny, Ali Il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte que la rivalité dans le karaté adolescent Daniel et Johnny a atteint l’âge adulte. L’émission n’aurait pas pu choisir une meilleure personne pour enfin y mettre fin.

Ali et Amanda ils deviennent rapidement des amis, se connectant rapidement au ridicule de l’homme qu’ils connaissent tous les deux. Au fur et à mesure que la nuit avance, les vieilles blessures commencent à guérir, et Daniel et Johnny ils voient enfin à quel point ils sont similaires. Dans le Miyagi-do, ses élèves décident de former un dojo uni, bien que des questions telles que le nom, le logo et qui sera le sensei principal restent sans réponse.

Cependant, ils conviennent tous qu’ils doivent faire face Cobra Kai. Ensuite, l’attaque se produit. tory, Eli et d’autres font irruption dans le dojo, qui est vandalisé. Les adolescents se battent en lambeaux les uns des autres, tout cela à cause du sentiment de force déplacé d’un seul homme: Kreese.

Daniel rencontre Chozen à Okinawa (Photo: Netflix)

En tant que méchant, Kreese a un refus ferme de changer. Quand il est revenu à la vie de Johnny ce dernier espérait sincèrement que les choses iraient mieux cette fois. Ce n’était pas comme ça, et le vieil homme a commencé à montrer ses vraies couleurs très bientôt. La fin ramène le public à Vietnam encore une fois et expliquez pourquoi Kreese est devenu un psychopathe impitoyable.

Tellement de Daniel comme Johnny clôturent enfin leurs relations respectives avec Ali dans cet épisode. Rompu avec Johnny pendant la premier film. Peu de temps après, il a commencé à sortir avec Daniel. Ali et Daniel se séparait parfois entre premier et deuxième film. Cette conversation les aide à apprendre les points de vue des autres.

Comme il dit Ali À un moment donné, il existe trois versions de ce qui s’est passé entre Daniel et Johnny: version de Daniel, la version de Johnny et la vérité. Elle aide les enfants à trouver cette vérité. Quand Daniel il quitte la fête avec AmandaC’est comme la fin d’une époque

Kreese, le principal méchant de « Cobra Kai » (Photo: Netflix)

Johnny et il est devenu beaucoup plus courtois l’un envers l’autre. Alors que l’histoire de lui et Ali Il n’a pas de fin heureuse, maintenant au moins il a un bon épilogue. Quant à Johnny, son histoire se dirige également vers une fin différente, avec Carmen et Miguel. Quand lui et Ali ils se séparent, ils promettent d’être toujours là l’un pour l’autre.

L’épisode se termine par un autre événement important. Miyagi-do et Croc d’aigle Karaté ils commencent à s’entraîner ensemble au dojo de Daniel, avec lui et Johnny comme senseis, bien qu’ils apprendront bientôt Argent. La dernière réunion de Daniel Cela avait été particulièrement désagréable avec lui, et il ne voulait probablement pas le répéter.