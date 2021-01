Cobra Kai initialement formé à partir de chaque lien hors écran en évolution de Karate Kid Stars

Depuis de nombreuses générations, Daniel LaRusso de Ralph Macchio et Johnny Lawrence de William Zabka de Le Karaté Kid forment l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du cinéma. Le spectacle dérivé Cobra Kai voit cette rivalité évoluer et grandir alors que Daniel et Johnny, maintenant dans leur moyen âge, réalisent qu’ils ont plus en commun qu’ils ne le pensaient. Dans une interview avec ComicBook.com, Zabka a révélé que Cobra Kai s’est également avéré être le catalyseur de leur relation hors écran.

« [Ralph and I have] été amis depuis des années et au cours de la dernière décennie, se rapprochant de Comic Cons et tout ça, puis How I Met Your Mother et nous avons commencé à nous réunir. J’ai fait un clip vidéo, « Sweep The Leg » et nous venons de nous reconnecter et de nous resserrer lentement pendant tout ce temps, puis juste avant que cela ne nous soit présenté, nous avons commencé à penser, peut-être qu’il y a quelque chose que nous devrions faire ensemble. «

« Nous étions en fait en train de proposer des idées et il y avait quelque chose en quelque sorte dans l’air et notre relation se rapprochait juste et puis quand nous avons eu cette émission présentée, c’était comme si cette expérience partagée revenait aujourd’hui et nous sommes devenus instantanément greffé dans la série et cela s’est ouvert pour travailler à ce niveau avec quelque chose que nous chérissons tous les deux et c’est une si grande partie de nos deux vies, nous avons tellement de choses que nous avons découvert que nous avons en commun, nous sommes différents mais identiques et nous sommes devenus de très bons amis hors caméra. Je pense que peut-être la façon dont les gens souhaitent que Johnny et Daniel se retrouvent, peut-être, dans la vraie vie. «

William Zabka a raison sur les fans qui souhaitent que Johnny et Daniel deviennent amis dans la série. Cobra Kai a commencé avec un vieux et amer Johnny essayant de reconstruire sa vie en redémarrant le dojo Cobra Kai en tant que professeur. Cela a alarmé Daniel, qui était bien conscient de l’histoire de Cobra en poussant les étudiants à être brutaux et impitoyables, ce qui a conduit Daniel à ouvrir un dojo rival pour transmettre la sagesse de M. Miyagi à une nouvelle génération de Karate Kids.

Alors que Daniel et Johnny se sont affrontés souvent et violemment au début, les saisons ultérieures de Cobra Kai si les deux avaient acquis une plus grande appréciation l’un pour l’autre en tant que personnes plutôt que rivales. La saison 3 nouvellement sortie a même les deux travaillant ensemble pour sauver le fils de Johnny de l’influence de son ancien mentor Kreese.

La quatrième saison de {Cobra Kai]a déjà été éclairée et verra Daniel et Johnny envoyer leurs meilleurs combattants à un tournoi de karaté qui déterminera le sort de leurs dojos. Cela signifie que le duo travaillera à nouveau ensemble, et cela pourrait les amener à enterrer la hache pour de bon.

Cobra Kai étoiles William Zabka, Ralph Macchio, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Peyton List et Martin Kove. Les trois saisons sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix. Cette nouvelle vient de comicbook.com.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid, Netflix, Streaming