« Cobra Kai »: Hawk, serez-vous vraiment du côté des gentils dans la saison 4?

L’arc d’Eli Moskowitz a été l’une des choses les plus incroyables à voir dans « Cobra Kai». Il a commencé la série comme un paria ringard qui était souvent tease pour sa fente labiale. Cependant, rejoindre le dojo Cobra Kai lui a donné confiance et a finalement fait de lui une personne totalement différente.

Après avoir obtenu un mohawk et changez le script, il est devenu connu simplement comme Faucon. Au cours du programme, faucon Il a montré des éclairs d’être une bonne personne, mais il a également été assez terrible à d’autres moments alors qu’il essayait désespérément d’éviter de redevenir le perdant qu’il était avant.

Malheureusement, cela est allé trop loin dans le saison 3 de la série, quand faucon a affronté ses anciens amis dans une bataille rangée entre adolescents. Le résultat a été la démonstration ultime qu’il était un méchant lorsqu’il a cassé le bras de son ex-meilleur ami. Dimitri, s’élevant comme la promesse ultime de Cobra Kai.

Mais cela n’a pas duré longtemps, puisqu’à la fin de la saison il est venu demander pardon à son ami et a rejoint le nouveau dojo qui Johnny Oui Daniel ils ont créé ensemble. Maintenant la question est,faucon Resterez-vous de ce côté cette fois? Ou est-ce que votre soif de pouvoir et de respect vous dépassera saison 4 de « Cobra Kai« ?

HAWK RESTERA-T-IL VRAIMENT DU CÔTÉ DES BONS DANS «COBRA KAI»?

Hawk a commencé comme une source de fierté pour Jhonny et Miguel, son meilleur ami (Photo: Netflix)

L’avenir de faucon cela aura probablement à voir avec l’équilibre de vos insécurités d’avant faucon avec sa nouvelle confiance en soi. Jacob Bertrand Raconté TVLine: « Le retour de Kyler dans la vie de Hawk est comme un rappel de quelque chose comme: « Oh merde, j’étais quelqu’un d’autre. » Cela ramène toutes ces insécurités que vous n’avez jamais eu la chance de vaincre.«

Bertrand dit que le personnage restera du bon côté. « Il est difficile de poser quelque chose en même temps, en particulier un choix de style de vie fou comme celui de Hawk« , Il a dit Bertrand. « Il y aura encore un peu de mal avec lui, mais il se rend compte que ses amis sont plus importants que le credo de Kreese et Cobra Kai. Ce sera un gars sympa, mais ça lui prendra peut-être un peu de temps pour y arriver« .

À la fin de saison 3 il a été révélé que faucon il s’est joint à Miguel, Sam, Demetri et les autres élèves du dojo Miyagi-do. Cependant, son avenir n’est toujours pas clair. faucon était profondément attaché au mantra de Cobra Kai de ‘Frappez d’abord, frappez fort, sans pitié ‘. Maintenant, s’entraîner avec Daniel LaRusso, vous devrez apprendre à équilibrer et oublier de nombreuses leçons de Kreese.

Petit à petit, il est devenu un tyran et même Miguel ne le considérait pas pour avoir tellement changé (Photo: Netflix)

Bertrand a dit TVLine que toute la personnalité de faucon tournait autour des enseignements de Cobra Kai. « Cobra Kai représentait la force et la résistance et tout ce qui ne l’a jamais été. Lorsque vous commencez à apprendre le karaté et que vous commencez à acquérir la confiance nécessaire pour obtenir le mohawk et retourner le script, cela vous monte à la tête.Dit Bertrand.

L’un des créateurs et producteurs exécutifs de « Cobra Kai», Josh Heald, a commenté que l’histoire de faucon est loin d’être terminé. Il a dit: « Il change de camp et aide Demetri et s’excuse. Mais c’est un moment. Cela laisse un peu d’incertitude dans l’esprit du public de « Est-ce un arc complet pour Hawk? » Eh bien, cette série a beaucoup plus d’histoire à raconter« .

Il a fini par casser le bras de Dimitri, mais il s’est ensuite excusé et a rejoint le dojo de Jhonny et Daniel (Photo: Netflix)

Bien que cela ne confirme rien de manière définitive, il est clair que faucon vous êtes dans un énorme dilemme avec votre passé et votre nouveau présent. La série s’est efforcée de représenter tous ses personnages dans des tons de gris, sans déclarer explicitement que l’on est maléfique, y compris Kreese dont le passé justifierait dans une certaine mesure son comportement actuel avec ses élèves.

Pourtant, dans ses derniers instants, il est toujours clair qu’il y a un agresseur et un abusé. faucon Il a été des deux côtés et connaît la douleur et l’impuissance que l’on ressent tout en appréciant le sentiment de pouvoir qui vient d’être de l’autre côté de la médaille, tout en sacrifiant sa vraie personnalité en cours de route. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre laquelle des deux voies il choisira et ses vraies raisons.