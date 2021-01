Cobra Kai fait enfin de la théorie des enfants de karaté «  Daniel est le vrai tyran  » officiellement Canon

Le Karaté Kid, sorti en 1984, était un film de passage à l’âge adulte avec une intrigue assez simple qui a gagné un culte en raison de son histoire qui réchauffe le cœur et de ses performances sincères. Pour faire simple, le film se concentre sur l’adolescent Daniel LaRusso et son professeur, M. Miyagi, qui lui enseigne les arts martiaux afin qu’il puisse se défendre et résister à ses intimidateurs. Mais cette histoire simple a déclenché un débat massif qui a toujours les fans du film divisés même des années après la sortie du film et maintenant la saison 3 récemment sortie de Netflix. Cobra Kai a officiellement ravivé l’argument.

[The following article contains major spoiler from Cobra Kai Saison 3. Please proceed only if you’ve watched it or are already thinking « Ah! I know what this article is about. »]

Le premier épisode de la saison 3 de Cobra Kai, «Aftermath», reprend là où la saison 2 s’est terminée – tout le monde ressent toujours les séquelles de la brutale «émeute de karaté» à West Valley High qui a laissé Miguel dans le coma et le maintien de la vie. Les conséquences doivent être affrontées par Miyagi-Do et Cobra Kai dont la rivalité a causé le chaos. Alors que Johnny se saoule, se fait tabasser et arrêter, Daniel et Amanda vont assister à une réunion urgente de la PTA après la suspension de Sam pendant deux semaines.

Afin de calmer le tollé grandissant, l’école décide d’interdire complètement la pratique des arts martiaux. Daniel se lève pour appeler le « karaté Libre de toute attache, « racontant son passage à l’école quand il « a été victime d’intimidation » et comment « le karaté m’a sauvé », seulement pour que quelqu’un dans la foule crie quelque chose Le Karaté Kid les fans débattent (lire: se battre) depuis des décennies.

« Bulls ***! J’ai entendu dire que vous étiez le vrai tyran! »

Pour ceux qui ont commencé leur voyage de faire la connaissance de Daniel et Johnny avec Cobra Kai peut penser que c’est juste une ligne jetable, mais c’est en fait un rappel au débat répandu selon lequel ce n’était pas Johnny qui était le méchant – le vrai intimidateur était, en fait, Daniel. En 2015, le débat a pris un nouvel élan lorsqu’un Youtuber, J. Matthew Turner, a publié une vidéo virale postulant à quel point Johnny était la malheureuse victime ciblée par le véritable méchant du film, à savoir Daniel.

Pour les non-initiés, Le Karaté Kid commence par le déplacement de Daniel de Ralph Macchio à Los Angeles avec sa mère. Bientôt, il rencontre la pom-pom girl du lycée Ally Mills (Elizabeth Shue) et tombe amoureux d’elle, attirant la colère de son ex-petit ami arrogant et jaloux, Johnny Lawrence (William Zabka) et de son fidèle gang de brutes. Après avoir été sévèrement battu par le groupe, Daniel commence à apprendre le karaté avec le bricoleur local M. Miyagi (Pat Morita) et entre au championnat de karaté All-Valley à la condition que Johnny et ses amis cessent de le harceler s’il gagne. Malgré les tentatives malhonnêtes répétées de Sensei Kreese pour le vaincre, Daniel atteint le tour final où il bat Johnny avec la célèbre technique de Crane.

Alors que le film peint simplement ses personnages dans des tons de gris, certains étant plus enclins à leur aptitude à la méchanceté, il est clair que le protagoniste de l’histoire est Daniel et Johnny sert le rôle de l’antagoniste. Mais la vidéo mentionnée ci-dessus, comme beaucoup d’autres irréductibles Le Karaté Kid fans, souligne que ‘Daniel est le vrai tyran’ qui était « un sociopathe violent qui choisit chaque combat » et « déménage dans une ville de Californie et commence à tourmenter un garçon local et ses amis. » La théorie prétend en outre que la figure tragique de l’histoire est en fait Johnny qui était un héros « réticent » et « imparfait ».

La théorie affirme en outre qu’être sévèrement battu était la faute de Daniel alors qu’il se cognait la tête là où il n’aurait pas dû et qu’en le battant, Johnny essayait simplement de « contenir la fureur de Daniel ». Ainsi, M. Miyagi était un « sorcier démon » et un « enfant batteur » qui a aidé Daniel à gagner le « trophée du sang contaminé » au tournoi.

Pendant des années, beaucoup ont avancé des points à la fois pour et contre la théorie, débattant du fait que Johnny était un intimidateur qui continuait de cibler Daniel alors que ce dernier essayait d’éviter les combats ou comment Daniel avait délibérément créé le chaos pour son ennemi juré. Même si les deux factions belligérantes des fans ne sont pas encore parvenues à une impasse, une partie peut maintenant trouver du réconfort dans le fait que la théorie « Daniel était le vrai tyran » est désormais officiellement canon Le Karaté Kid univers. Vous pouvez consulter la vidéo YouTube complète détaillant la théorie ici.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid