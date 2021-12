« Cobra Kai »: Explication de la fin de la saison 4

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après que Miyagi-Do et Eagle Fang Karate aient uni leurs forces pour vaincre John Kreese lors du prochain tournoi de karaté All Valley, le nouveau sensei de Cobra Kai Il cherche son vieil ami Terry Silver pour assurer la victoire, mais il n’obtient pas la réponse qu’il espérait, du moins pas au début.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Que savez-vous de « Cobra Kai » ?

Alors que Kreese essaie de persuader un ancien associé de retourner à Cobra Kai Et oubliez la vie qu’il a construite après avoir suivi une thérapie, Johnny apprend des stratégies défensives, Daniel s’entraîne à attaquer et Amanda affronte Tory.

Malgré les meilleurs efforts de leurs élèves, Daniel et Johnny sont incapables de combiner leurs styles de karaté et décident de se séparer. Pendant ce temps, Kreese et Silver deviennent plus forts alors que Terry s’assure qu’il ne commet pas les erreurs du passé et utilise son argent pour mettre en place le dojo et attirer plus d’étudiants.

Johnny et Daniel essayant de travailler en équipe pour battre leurs rivaux (Photo : Cobra Kai / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 4 DE « COBRA KAI » ?

Bien que les deux parties ne puissent pas se battre jusqu’au tournoi, elles trouvent un moyen d’ennuyer leurs adversaires. En fait, Hawk perd son mohawk dans l’une des attaques et décide d’arrêter le karaté, mais grâce à son ami Demetri, Miyagi-Do le rejoint.

Pour sa part, Eagle Fang doit rechercher des étudiantes s’il veut avoir une chance au tournoi, qui dans cette édition a de nouvelles règles, non seulement séparant les hommes et les femmes, elles incluent également un test de compétences, et chaque catégorie accumule des points qui ils détermineront le grand champion.

A un autre moment, Daniel invite Anthony à rejoindre Miyagi-Do, mais découvre qu’il ne connaît pas son fils autant qu’il le pensait, puisque c’est en fait lui qui harcelait Kenny, la nouvelle recrue du dojo de Kreese. Miguel apprend la vérité sur Johnny et Carmen, et les choses deviennent un peu étranges.

Après une soirée de remise des diplômes désastreuse, le tournoi annuel commence et plusieurs dojos s’affrontent pour être les champions et régler leurs comptes personnels. Malgré le fait que les protagonistes de « Cobra Kai« Ils avancent dans la compétition, une douleur au dos laisse Miguel hors du tournoi.

Dans le dernier épisode de la quatrième saison de « Cobra Kai», affrontent Robby et Hawk dans un final de crise cardiaque. Après un match nul, leur combat se définit par la mort subite, et bien qu’ils connaissent tous les deux les deux styles de karaté, Eli Moskowitz devient le vainqueur grâce à Daniel lui permettant d’utiliser ce qu’il a appris avec Johnny.

Après la victoire de Hawk, LaRusso accepte qu’il a besoin de l’aide de Lawrence pour gagner et une véritable alliance est finalement forgée entre les anciens rivaux, alors les deux guident Sam dans son combat contre Tory, mais cela ne suffit pas pour obtenir le championnat.

Samantha et Daniel LaRusso voyant que Cobra Kai a appris le style Miyagi-Do grâce à Robby (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 4 DE « COBRA KAI » ?

Cobra Kai est devenu le grand champion, ce qui signifie qu’il se répandra dans toute la ville, tandis que Miyagi-Do et Eagle Fang Karate doivent fermer pour toujours. Cependant, ils ont triché pour gagner, Terry a payé l’un des juges pour favoriser son dojo. Tory a découvert la vérité, mais va-t-elle abandonner son trophée tant attendu et l’accuser ?

Mais ce n’était pas la seule pièce de Silver. Pour se débarrasser de Kreese, il a persuadé Manta Ray de le signaler pour son attaque. Avec John à l’écart, qu’arrivera-t-il à Cobra Kai ? Que vont devenir Johnny, Daniel et leurs élèves ?

Après avoir été hors compétition, Miguel est allé au Mexique chercher son père, bien que Johnny ait promis de le ramener, ce ne sera pas quelque chose de facile, surtout parce que le jeune homme a pris cette décision après que Lawrence l’ait appelé Robby alors qu’il était saoul. . Qui est le père de Miguel ? Comment réagirez-vous lorsque vous rencontrerez votre enfant ? Essaiera-t-il de récupérer Carmen ?

En revanche, Daniel n’envisage pas de frayer la voie à Cobra KaiDonc il reçoit aussi des renforts, c’est Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), ça veut dire qu’il va enseigner à ses élèves la technique secrète de Miyagi ? Aussi, qu’arrivera-t-il à Anthony et Kenny dans la saison cinq ? Que fera Robby après s’être réconcilié avec son père ?