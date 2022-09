Cobra Kai est parti: c’était la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (19 au 25 septembre 2022)

Netflix

FlixPatrol présente les séries que les abonnés Netflix ont le plus choisies la semaine dernière. Passez en revue ici lequel a surpassé Cobra Kai!

©NetflixCobra Kai n’est plus : c’était la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (du 19 au 25 septembre 2022).

cobra kai retourné au service de streaming Netflix avec sa cinquième saison, qui a de nouveau été plébiscitée par ses millions de fans à travers le monde. Pour cette raison, les attentes étaient élevées et c’est ainsi qu’il a conduit le public dans sa première semaine complète, mais malheureusement pour la production, ils n’ont pas pu maintenir ce record et les nouveaux chiffres montrent qu’il a été dépassé par un autre titre qui a aussi quelques popularité.

Le neuvième mois de l’année commence à toucher à sa fin et la plateforme espère le clôturer de la meilleure façon, puisqu’ils publieront un nouveau rapport sur leur troisième trimestre, espérant des résultats favorables après deux fortes baisses d’utilisateurs jusqu’à présent en 2022. En attendant, ce sont ses productions au sein de sa bibliothèque qui feront parler de lui et c’est ce qui s’est passé cette semaine avec Destiny : la saga des Winx.

Selon la récente mise à jour du site FlixPatrolla série la plus regardée de la semaine entre le 19 et le 25 septembre était Destiny : la saga des Winx. Cette émission créée par Iginio Straffi, basée sur son animation Winx Club, a lancé sa deuxième saison le 16, composée de 7 épisodes. De plus, les chiffres officiels du streaming montrent qu’il a obtenu 48 960 000 millions d’heures de lecture en seulement trois jours.

Après une première prestation qui a ravi le public, ils reviennent avec un nouveau parcours sous le strict mandat de Rosalind, l’ancienne directrice d’Alfea. Los Quemados ont pris leur retraite, Dowling a « disparu » et Silva est derrière les barreaux pour trahison. De nouveaux sorts, de nouvelles romances et de nouveaux visages s’ajoutent à l’Alfea de l’année précédente. Mais lorsque les fées commencent à disparaître dans la nuit sans laisser de trace, Bloom et ses compagnons découvrent une menace dangereuse qui se cache dans l’ombre… et ils doivent s’arrêter avant qu’elle ne fasse des ravages dans l’Autre Monde.

Face à ce nouveau succès de Destiny : la saga des WinxIl est prévu que Netflix renouveler la production pour une troisième saison, mais il faut généralement 28 jours pour qu’un rapport complet soit établi. En attendant, les titres qui arriveront dans les mois suivants ont été dévoilés lors de l’événement TUDUM avec une autre série comme la série Jeffrey Dahmer qui pourrait surprendre la semaine prochaine.

