Cobra Kai est officiellement renouvelé pour la saison 5 sur Netflix

Fans de Cobra Kai aura certainement plus de séries à attendre après la saison 4 sur Netflix cette année. Sur le compte Twitter officiel du Karate Kid série de suites, un nouveau teaser vidéo a été publié qui révèle un « V » enflammé avec le Cobra Kai logo. Confirmant que cela signifie que la saison 5 est déjà en préparation, le tweet dit : « Le dojo est sur le point d’être 5 fois plus rad. Cobra Kai a été renouvelé pour une 5ème saison. »

Le dojo est sur le point d’être 5x plus rad. Cobra Kai a été renouvelé pour une 5ème saison. pic.twitter.com/8iz2M6Bzw5 – Cobra Kai (@CobraKaiSeries) 27 août 2021

Alors que la saison 4 est encore à quelques mois de la sortie, c’est un pari assez sûr pour Netflix de présumer que les fans en voudront plus. La série est devenue l’un des titres les plus populaires sur le streamer après être passé de YouTube à Netflix après les deux premières saisons. La saison 3 a frappé Netflix le jour du Nouvel An cette année, et les fans n’ont pas tardé à se gaver des nouveaux épisodes et à en réclamer plus. Compte tenu de la popularité continue de l’émission, il est probable qu’il y aura des demandes pour la saison 5 après l’arrivée de la saison 4 cet hiver, il est donc bon pour Netflix de prendre une longueur d’avance sur la prochaine saison avec un renouvellement anticipé.

Cobra Kai sert de suite directe à Le Karaté Kid, reprenant plus de trois décennies plus tard avec le retour de plusieurs des mêmes personnages. Changer le récit pour présenter le méchant du film original Johnny Lawrence (William Zabka) en tant que protagoniste alors qu’il ravive sa querelle avec le vieil ennemi Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et rouvre l’ancien dojo Cobra Kai. La série met également en vedette Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Martin Kove, Vanessa Rubio et Peyton List.

« Nous avons toujours eu une fin de match fixe, quant à l’évolution de l’histoire, mais nous avons dit depuis le début que nous ne savions pas exactement combien de saisons il faudrait pour y arriver », a déclaré le producteur Jon Hurwitz à propos de combien de temps ce spectacle pourrait durer, via Collider. « Nous avons découvert que même dans la saison 1 lorsque nous étions dans la salle des scénaristes, il y avait tellement d’idées que nous avions qui ne rentraient tout simplement pas dans ces cinq heures de la première saison, alors elles ont fini par être repoussées à la saison suivante . Il y a des idées dont nous avons parlé au début de la série, qui sont apparues dans la saison 3 ou apparaîtront dans la saison 4. Et puis, il y a des idées qui tombent à l’eau. «

Il a ajouté: « Il n’y a pas de pression supplémentaire pour allonger la série. Nous nous amusons toujours à la faire. Donc, nous ne pouvons pas vous dire exactement combien de saisons nous allons avoir, mais nous savons que nous allons d’aborder chaque saison avec enthousiasme et confiance. Finalement, nous parlerons à nos amis de Sony et Netflix et dirons : « Nous pensons que c’est probablement à peu près le moment où nous devrions mettre un terme à cela », et j’espère qu’ils nous donneront cela le temps de le faire. Nous verrons.

Les trois premières saisons de Cobra Kai sont actuellement en streaming sur Netflix. La saison 4 de Cobra Kai devrait faire ses débuts en décembre 2021. Espérons que le streamer continue avec l’arrivée de la saison 5 en 2022. Cette nouvelle nous vient de Cobra Kai sur Twitter.

