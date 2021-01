Cobra Kai: Elisabeth Shue parle de son retour dans la franchise

Après trois saisons d’action et de nostalgie, Moulins Ali a finalement fait son chemin à travers le casting de Cobra Kai« , La série qui reprend l’univers de »Le Karaté Kid«Dans une nouvelle perspective de personnage. L’actrice Elisabeth shue a rejoint ses anciens compagnons de casting Ralph Macchio et William Zabka après que son personnage ait été anticipé la saison précédente.

Dans une récente interview avec ET, Shue a partagé quelques mots sur son retour dans la franchise lors du tournage de la troisième saison, qui aurait eu lieu en 2019 et qui après une longue attente est désormais disponible sur Netflix.

«C’était vraiment excitant de voir Ralph et Gamelle. J’ai regardé toutes les saisons et j’ai été tellement impressionné par la façon dont ils ont géré la prise de quelque chose de si aimé, un film si aimé, et de pouvoir en faire quelque chose d’aussi intéressant.

Shue reconnaît qu’avant de commencer sa participation à la série, il n’avait pas vu Macchio ou Zabka depuis les années 80. « Je crois que Ralph et je me suis vu, je me souviens, en 1986. C’était vraiment sympa. ET Gamelle et je ne m’étais pas revu depuis la fin du tournage ‘Le Karaté Kid«».

L’actrice assure que l’un de ses points préférés de la série est comme la rivalité entre Daniel et Johnny il continue malgré les décennies qui se sont écoulées. «Ils n’ont vraiment pas beaucoup évolué», conclut-il. À la fin de la troisième saison, la présence d’Ali aiderait à réparer certaines frictions entre les deux personnages.

Cependant, il ne semble pas que Ali devaient être un personnage vraiment important dans l’intrigue, se limitant davantage à une sorte de camée de réconciliation. Il serait intéressant de voir comment ce nouveau mécanisme de «camaraderie» pourrait évoluer dans le futur du spectacle, au moins jusqu’à ce que de nouveaux obstacles surgissent.