Cobra Kai: Daniel et Johnny, seront-ils vraiment amis dans la saison 3?

Parmi plusieurs surprises, le bande annonce officielle à partir de la troisième saison de « Cobra Kai« Avancé ce qui semblait être une alliance entre Johnny et Daniel après les événements sombres à la fin de la tranche précédente, lorsque ses élèves ont perdu le contrôle et ont organisé une bataille rangée dans sa propre école. Comme chacun sait, Miguel a vécu la pire partie de cette bagarre.

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur la troisième saison de « Cobra Kai »

Depuis sa première saison, « Cobra KaiIl a suggéré que la camaraderie pourrait surgir parmi les senseis de Cobra Kai et Miyagi-do, mais à chaque fois il y avait une approche, la rivalité qu’ils entretiennent depuis l’école est apparue, lorsque Daniel est arrivé dans la vallée et est tombé amoureux d’Ali, l’ex-amoureux de Johnny.

Alors pourraient-ils devenir amis malgré tout? En conversation avec Entertainment Weekly, Ralph Macchio a précisé que la relation entre Daniel et Johnny sera toujours compliquée, comme Ross et Rachel dans « Friends ».

PLUS D’INFORMATIONS: Les personnages de « Karate Kid » qui réapparaîtront dans la troisième saison de « Cobra Kai »

« C’est là que réside notre truc de type Ross et Rachel que j’ai mentionné plus tôt. Johnny et Daniel … nous adorons les voir prendre quelques bières et être gentils et puis nous aimons aussi les voir se mordre le cou« A commenté l’acteur.

Bande-annonce de la troisième saison de « Cobra Kai » (Vidéo: Netflix)

AMIS ET RIVAUX

« Une autre chose qui fonctionne si bien dans le Programme est que le public peut voir les éléments différents mais identiques de ces deux types. C’est parfois frustrant, parce que vous voulez les mettre ensemble dans une pièce, verser un verre et dire simplement: « surmonte-toi.»Fit remarquer Macchio.

L’acteur, aujourd’hui âgé de 59 ans, a reconnu que «Cobra Kai« Est conçu de telle manière qu’il finira par les réconcilier, même si on ne sait toujours pas si cette amitié sera réellement possible dans la saison trois.

« Nous avons certainement entendu les fans haut et fort et le Spectacle Il a été conçu d’une manière qui nous conduit à cela (réconciliation). Il est important que vous gardiez une longueur d’avance sur tout, tout en satisfaisant votre public. C’est un défi. Nous avons tellement de personnages dans la série et tant d’histoires fascinantes, même en dehors de la rivalité héritée de Johnny et Daniel et Kreese comme la clé du milieu.« , Il ajouta.

La troisième saison de « Cobra Kai»Sera publié en janvier 2021 par Netflix, où vous pouvez également voir ses deux autres livraisons.