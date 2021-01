Cobra Kai Creator tease une finale ultime qui va bien au-delà de la saison 4

Saison 3 de Cobra Kai s’est déjà avéré être un grand succès pour Netflix, poursuivant le succès des deux saisons précédentes. Avec une quatrième saison déjà éclairée, le public a peut-être commencé à se demander à quel point les créateurs derrière la série peuvent apporter de manière réaliste. Eh bien, le producteur exécutif et co-showrunner Josh Heald a maintenant révélé que, bien qu’ils aient une fin en tête, cela n’arrivera pas de sitôt.

« Nous avons une fin de partie dans nos têtes. Nous en avons une depuis un certain temps, et ce n’est pas dans la saison 4. C’est bien au-delà de ça. Dans notre esprit, nous avons une histoire de saisons qu’il faut raconter avant d’arriver. à cette fin de partie. Ce sera une discussion avec nos nouveaux partenaires de Netflix. Pouvons-nous écrire à cette fin de partie? Pouvons-nous savoir qu’elle s’en vient? Ce n’est pas toujours le cas avec la télévision et nous respectons cela. Pour l’instant, nous sommes continuer à écrire à la même vitesse et avec le même chemin que nous nous sommes engagés depuis le début. «

Cobra Kai La saison 3 parvient à équilibrer une fois de plus la nostalgie et les visages familiers avec la caractérisation évolutive et les intrigues émergentes (et beaucoup d’action de karaté, bien sûr), la série la plus récente jetant les bases de nouvelles aventures avec Daniel-san et Johnny Lawrence. Les créateurs Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg ont clairement prouvé leurs talents au cours des 3 premières saisons, alors espérons que Netflix leur permettra de continuer à faire Cobra Kai jusqu’à la fin des temps.

Set 34 ans après le premier Karate Kid, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso. La saison 3 a frappé le service de diffusion en continu au début de la nouvelle année et reprend les personnages alors qu’ils luttent pour accepter les répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la passionnante deuxième saison de la série. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont mis là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie en avant pour leurs étudiants.

Le drame atteint loin dans la saison 3, avec Robby (Tanner Buchanan) maintenant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese (Martin Kove) resserre son emprise sur Cobra Kai, inculquant une fois de plus à ses étudiants un code moral très discutable.

Les paroles de Heald seront de la musique aux oreilles de Cobra Kai fans, et fait écho à la récente révélation de la star Ralph Macchio, qui a déclaré qu’il y avait des plans pour au moins six saisons de la série. « Les scénaristes ont toujours senti qu’ils avaient six saisons en tête, là où les arcs de l’histoire peuvent aller », a déclaré l’acteur. « Donc tout devrait atterrir quand le moment est venu. Vous ne voulez pas prolonger votre accueil, mais les fans s’amusent et il y a plus d’histoire là-bas. Tant que nous sommes autorisés à continuer, Billy et moi le sommes. dans. »

Cobra Kai la saison 3 est maintenant disponible en streaming sur Netflix. Cela nous vient de TV Line.

