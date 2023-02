Cobra Kai continuera à sortir de nouvelles séries et films malgré son annulation sur Netflix

Il semble que l’univers de »Cobra Kaï » s’étendra au-delà de la série Netflix récemment annulée. Dans une interview, le président de Studios de télévision Sony Pictures, Catherine Papea expliqué comment la franchise de »Karate Kid » sera prolongé avec de nouveaux films et séries.

« Il y a quelques idées en termes d’expansion de Cobra Kai et de construction sur l’héritage de ‘Karate Kid’ de différentes manières », a déclaré Pope. « Je pense que nous avons tous appris que ces mondes peuvent exister ensemble, et ils peuvent se sentir cohérents, en particulier pour les fans, et ils ressemblent à de grands mondes qui existent à de nombreux niveaux différents. »

C’était en septembre 2022 lorsque Sony a annoncé qu’un nouveau film sortirait dans la série »Karate Kid », étant le premier opus depuis le film de 2010 mettant en vedette Jaden Smith Oui Jackie Chan. Le showrunner de » Cobra Kai » Jon Hurtwitz a confirmé que la série ne comportera pas Hayden Schlossberg et Josh Heald comme acteurs principaux.

Au-delà des projets d’expansion de l’univers »Cobra Kai », Netflix a annoncé que la série se terminerait après sa sixième saison. La saison 5 s’est terminée par une fin inattendue, inaugurant le retour de Mike Barnes qui était précédemment apparu dans le film »The Karate Kid Part III ».

En plus de Barnes, d’autres membres de » Karaté Kid » sont revenus pour reprendre leurs rôles respectifs dans » Cobra Kai ». Cependant, de nombreux fans ont raté la participation d’Hilary Swank, qui a participé au film »The Next Karate Kid ». « Je ne suis pas dans Cobra Kai, personne ne m’a demandé d’être dans Cobra Kai », a déclaré l’actrice. « Personne ne m’a appelé, mais c’est tellement drôle, n’est-ce pas ? C’est la seule chose qu’on me demande le plus et personne ne m’a appelé. »

Le prochain film »Karate Kid » sortira le 7 juin 2024. La nouvelle saison de »Cobra Kai » n’a pas encore de date de sortie.