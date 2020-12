Cobra Kai: comment Kumiko « ressuscitera » M. Miyagi dans la saison 3

La bande-annonce de la troisième saison de « Cobra Kai»A annoncé le retour de certains personnages de« Karate Kid », dont Kumiko (Tamlyn Tomita) et Chozen (Yuji Okumoto), mais ils ne sont peut-être pas les seuls à revenir dans le prochain volet de la série Netflix.

Comme indiqué précédemment, dans les nouveaux épisodes, Daniel LaRusso retournera dans la patrie de son sensei pour renouer avec son passé Miyagi-Do au Japon. C’est pourquoi vous retrouverez votre ancien intérêt romantique et votre ancien ennemi.

Apparemment, dans un nouvel aperçu de la troisième tranche de « Cobra Kai«Lors de son voyage à Okinawa, Daniel discute avec Kumiko de ses problèmes. LaRusso explique qu’il a maintenant le même âge que M. Miyagi quand les deux se sont rencontrés, mais que contrairement à lui, son sensei « avait tout compris … J’aurais aimé qu’il puisse être ici pour me guider. »

En réponse, Kumiko souligne qu’il a le pouvoir de ressusciter le défunt mentor de LaRusso, M. Miyagi. «Je pense que je peux y arriver», déclare le personnage de Tamlyn Tomita dans la vidéo. Que voulez-vous dire exactement?

Peut-être ai-je un souvenir de M. Miyagi qui permet à Daniel de renouer avec ce que son sensei lui a appris et de l’aider à aider les étudiants de Miyagi-Do.

Tamlyn Tomita reviendra jouer Kumiko dans la troisième saison de « Cobra Kai » (Photo: Netflix / Entertainment Weekly)

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 3 DE «COBRA KAI»?

Au cours de la deuxième saison de « Cobra Kai», Les tensions entre les étudiants des deux dojos ont déclenché une guerre totale aux conséquences dévastatrices. Tandis que Daniel et Johnny réalisaient leurs échecs en tant que senseis, Amanda, la femme de Daniel, a mis la règle du «plus de karaté» dans leur vie, tandis que Kreese trahissait Johnny.

À la fin des dix nouveaux épisodes, Robby a donné à Johnny un indice du chemin que la série pourrait emprunter dans une troisième saison: lui et Daniel «pourraient apprendre beaucoup l’un de l’autre».

Selon le synopsis officiel de Netflix, la troisième saison de « Cobra Kai»« Trouve tout le monde ébranlé par les conséquences de la violente bagarre entre leurs dojos au lycée, qui a laissé Miguel dans une situation précaire. Alors que Daniel cherche des réponses dans son passé et que Johnny cherche la rédemption, Kreese manipule davantage ses étudiants vulnérables avec sa propre vision de la domination. L’âme de Valley est en jeu, et le sort de chaque étudiant et sensei est en jeu. «