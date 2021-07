« Cobra Kai »: Comment Bruce Lee a « aidé » William Zabka à décrocher le rôle dans « Karate Kid »

Alors que les fans attendent le quatrième volet de « Cobra Kai« , Les acteurs et réalisateurs continuent de partager des détails sur la production et des faits amusants sur leur participation à la franchise de »Karate Kid”. Par exemple, William Zabka a raconté comment il a obtenu le rôle de Johnny Lawrence.

Dans une interview avec Jim Norton et Sam Roberts le 15 juin 2021, Zabka a révélé qu’il avait utilisé un film de Bruce Lee pour convaincre le réalisateur John G. Avildsen de le choisir pour jouer l’antagoniste de « Karate Kid”.

Les directeurs de casting ont fait appel au manager du jeune acteur de l’époque pour auditionner pour un rôle. « J’ai rencontré Caro Jones et Pennie DuPont, les directeurs de casting. Ils m’ont remis le script et m’ont dit : « Nous pensons que vous êtes parfait pour ce rôle » », a-t-il déclaré. Guillaume Zabka.

Après avoir lu le script, il a pensé qu’il n’obtiendrait pas le rôle. «Je suis rentré chez moi et je l’ai lu et ce gars est ceinture noire de karaté et chef d’un gang de motards. Je ne savais pas conduire une moto, je ne connaissais pas le Karaté, je pensais que ça n’allait pas marcher.

« Alors je suis allé à une audition, j’ai lu à [el director] John Avildsen. Il y avait une salle entière pleine d’autres Johnnys. Je ne l’oublierai jamais, l’énergie dans la pièce de toutes les auditions de Johnnys était suffisante pour me faire sortir et m’asseoir dans la Volvo 1970 de mon père et mettre du Ronny James Dio et Zebra et me vider l’esprit. Puis ils sont sortis comme, ‘Où es-tu, mon garçon, est-ce ton tour?’ Ensuite, je suis entré et j’ai auditionné devant John Avildsen, une scène qui a été coupée du film », a déclaré l’acteur aujourd’hui âgé de 55 ans.

Malgré ses doutes, William Zabka a décroché le rôle de Johnny Lawrence dans « The Karate Kid » (Photo : Sony Pictures Home Entertainment)

BRUCE LEE « A AIDÉ » WILLIAM ZABKA À OBTENIR LE RLE DANS « KARATE KID »

Lorsque le réalisateur John G. Avildsen a regardé William, il a dit: « Tu es un peu plus grand que notre Karaté Kid », se référant à Ralph Macchio (Daniel LaRusso), mais Zabka l’a convaincu avec une référence au film « Game of Death » dans le film que Bruce Lee combat Kareem Abdul Jabbar.

« Ouais, eh bien, Bruce Lee était plus petit que Kareem Abdul Jabbar. » Et le réalisateur a dit : ‘C’est vrai, c’est vrai. Laissez-moi y réfléchir. ‘ »Bien qu’il ait fallu quelques réunions supplémentaires pour obtenir le rôle, il pense que ce commentaire l’a vraiment aidé.

« Alors je suis rentré chez moi », a déclaré Zabka. « Il m’a rappelé que j’ai lu avec Ralph des semaines plus tard. Je suis rentré à la maison et une semaine plus tard, j’étais allongé dans une pièce avec Pat Johnson, qui nous a entraînés pour The Karate Kid, ils m’ont juste plié dans différentes positions pour voir si j’étais agile. Il s’est connecté au Batphone, a dit quelque chose à quelqu’un chez Columbia et je suis rentré chez moi et j’ai reçu un appel disant que j’avais le rôle. »