« Cobra Kai » : Chozen, serez-vous le nouveau M. Miyagi de la saison 5 ?

Après sa rivalité avec Daniel (Ralph Macchio) dans « Karate Kid 2 », Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) est réapparu dans la saison 3 de « Cobra KaiQuand LaRusso se rend au Japon pour tenter de sauver son concessionnaire automobile. Dans ce pays, il décide de se rendre à Okinawa pour renouer avec les racines de M. Miyagi, où il rencontre Kumiko et, à sa grande surprise, également avec son ancien adversaire.

Après la mort de son oncle, Chozen a décidé de porter le drapeau Miyagi-Do. De plus, il s’est excusé auprès de Kimiko, avec qui il s’est lié d’amitié. Cela a encouragé Daniel à pardonner à son ancien ennemi, qui lui a également enseigné une technique secrète de Miyagi.

Enfin, Chozen apparaît à la fin de la quatrième saison de « Cobra Kai« Pour aider Daniel. Quel sera votre rôle dans les prochains épisodes ? Cela signifie-t-il que vous enseignerez à vos élèves la technique secrète de Miyagi ? Chozen deviendra-t-il le nouveau M. Miyagi ?

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Chozen (Yuji Okumoto), dans la scène finale de la quatrième saison de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

CHOISI, SEREZ-VOUS LE NOUVEAU MR. MIYAGI ?

Chozen a toujours montré qu’il en savait plus sur le karaté Miyagi-Do, à partir des leçons de son oncle Sato Toguchi et plus tard des enseignements de Nariyoshi Miyagi lui-même. Par conséquent, il pourrait enseigner aux côtés de LaRusso.

De plus, c’est l’exemple parfait de l’équilibre entre la philosophie agressive de Cobra Kai et la technique défensive de Miyagi-Do. Avec votre aide, Samantha LaRusso (Mary Mouser) et Eli « Hawk » Moskowitz (Jacob Bertrand) pourraient améliorer leurs compétences.

Même si Johnny Lawrence pourrait aussi les rejoindre pour affronter Terry Silver dans la cinquième saison de la série de NetflixVous serez probablement très occupé à essayer de retrouver Miguel et à rattraper le temps perdu avec votre fils Robby.

Bien que Chozen ne devienne pas nécessairement le remplaçant de M. Miyagi, il permettra à son héritage de se perpétuer. Dans une précédente interview avec The Hollywood Reporter, ralph macchio a parlé de respect et d’hommage pour l’acteur Pat morita, décédé en 2005.

« Il aurait adoré tout ça (…) C’est super de partager l’héritage du personnage de Miyagi et comment il vit encore aujourd’hui. On sent cet esprit sur le plateau. Besoin de ce coeur« , a déclaré l’acteur qui joue Daniel.