« Cobra Kai »: c’est ainsi qu’il a reconnu à quel point ‘Karate Kid 3 avait été absurde

Après son apparition dans la quatrième saison de « Cobra Kai« Terry Silver (Thomas Ian Griffith) a révélé ce qu’il a fait après sa défaite dans » Karaté Kid 3. » De plus, il a reconnu avoir franchi les lignes avec Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et essayé de ne pas refaire les mêmes erreurs.

Le milliardaire, propriétaire de DynaTox, a expliqué qu’il s’est détourné des arts martiaux, s’est concentré sur les affaires et est allé en thérapie pour contrôler ses pulsions. Mais tout ce qu’il avait réalisé a été détruit avec l’apparition de John Kreese (Martin Kove) et sa proposition de vengeance.

L’histoire de Terry Silver est pleine de battage médiatique, quelque chose qui « Cobra Kai« Admis dans sa quatrième saison, qui est disponible sur Netflix depuis le 31 décembre 2022.

Terry Silver (Thomas Ian Griffith) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) dans « The Karate Kid Part III ». (Photo: Columbia Pictures)

COMMENT « COBRA KAI » A-T-IL RECONNU À QUEL ÂGE « KARATÉ KID 3 ÉTAIT ?

Au lieu de prétendre que l’idée qu’un personnage comme Terry dépenserait autant d’énergie et d’argent pour torturer un adolescent juste pour gagner un tournoi de karaté n’était pas absurde, « Cobra Kai« Accepté la prémisse, l’a expliquée et développée.

Après la visite de Kreese, Silver visite le nouveau dojo de son vieil ami et jure de l’aider dans sa vengeance. De plus, après s’être souvenu des choses terribles qu’il a faites à Daniel, il a admis que « ça semble fou ».

Le caractère de Thomas Ian Griffith a attribué son comportement à « Karaté enfant 3″ A son addiction à la cocaïne et sa soif de vengeance. Comme le souligne ScreenRant, comprendre qu’il a dépassé les bornes avec Daniel et être conscient de ses erreurs passées permet à Terry Silver de faire preuve de retenue et de devenir la voix de la raison lorsque Kreese a préconisé la violence contre Eagle Fang et Miyagi-Do.

Cependant, sa tranquillité et son désir de ne pas répéter les erreurs du passé sont de très courte durée, puisqu’à la fin de la quatrième saison de « Cobra Kai”, Silver est encore une fois cette personne impulsive capable de tout pour obtenir ce qu’il veut.

Ses dernières actions incluent battre Stingray, tromper Kreese pour qu’il garde Cobra Kai et payer l’un des arbitres du tournoi de karaté All Valley pour assurer la victoire de Tory.