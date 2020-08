‘Cobra Kai’: c’est ainsi que l’excellente suite de ‘Karate Kid’ qui arrive sur Netflix a été créée

Bien que ce ne soit pas une nouveauté absolue, l’une des grandes sorties de cette semaine est l’arrivée de ‘Cobra Kai’ sur Netflix, le excellente suite télévisée du premier ‘Karate Kid’. Plus de trente ans plus tard, William Zabka et Ralph Macchio se retrouvent dans l’une de ces séries dont nous ne savions pas qu’il nous fallait.

Parce que, ne vous y trompez pas, il entend le mot suite, remake, réinventer, redémarrer ou simplement spin-off et la paresse vient à nous. Même un peu de colère si c’est un film ou une saga que nous adorons et où nous avons catapulté des roches de nostalgie.

Heureusement, cela se voit quand ceux qui sont derrière aiment ça aussi. Et les créateurs de «Cobra Kai» adorent «The Karate Kid» et voulaient leur chance. L’épiphanie est venue avec une affiche promotionnelle de ‘Forced Mothers’ avec Kimmy (Andrea Barber). Si ‘Forced Parents’ avait une suite deux décennies plus tard … pourquoi le film préféré de trois amis d’enfance de scénaristes ne l’aurait-il pas?

Trois amis qui ont un souci

Jason Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald sont ces trois amis. Nous avons vu les deux premiers derrière la saga de «Dos colgaos muy fumaos» («Harold et Kumar vont au château blanc»); le troisième était également dédié à la comédie, étant responsable du scénario de «Jacuzzi al Past» («Machine à voyager dans le temps»).

Au le trio était intéressé à raconter ce qu’il était advenu des personnages des années plus tard. Mais ils avaient un problème: ils manquaient de droits et, en plus, ceux-ci étaient divisés en plusieurs parties qui devaient accéder à cette idée de série. Et, bien sûr, rien de tout cela ne serait utile s’ils ne pouvaient pas avoir les protagonistes de «The Karate Kid» à bord.

Ils ont eu peur de parler à Caleeb Pinkett, le beau-frère de Will Smith et responsable de sa société de production Overbrook (celle du film de 2010). L’idée était d’essayer de lui vendre la série alors qu’ils soulignaient toujours que la société de production pouvait continuer à faire des films:

“Nous sommes allés à la réunion en pensant que nous lui dirions qu’il peut avoir l’univers du cinéma et si Jaden veut faire un autre ‘Karaté Kid’, ils peuvent le faire, mais comme dans Marvel, il y a maintenant une série télévisée et des films”

La proposition a non seulement convaincu Pinkett, mais ils ont immédiatement commencé à élaborer la stratégie, ils ont appelé le domaine de Jerry Weintraub, producteur de l’original, et Sony. Lumière verte.

Convaincre les protagonistes





Il était maintenant temps de parler aux protagonistes. William Zabka était déjà sur l’ailMais la nouvelle de leur départ l’a laissé perplexe, selon Heald:

«Sa tête a été arrachée. Il lui a fallu deux ou trois fois pour se rendre compte que nous allions développer l’histoire de Johnny. J’étais choqué. Il n’y a pas un jour où Billy n’a pas pensé à Johnny Lawreces parce qu’il est un rôle emblématique pour lui. Le personnage ne l’a jamais quitté. “

Avec Ralph Macchio, ils ont eu plus de difficultés. D’abord parce qu’ils n’avaient aucun rapport avec lui et, deuxièmement, parce qu’au fil des ans, l’acteur a été réticent à propos de tout ce que “Karate Kid” avait dans le titre. Finalement, après des heures de conversations et des jours sans entendre parler de lui, ils ont retrouvé Daniel Larusso.

Avec tout ligoté, la seule chose qui reste était de trouver une maison. Et voici YouTube, qui cherchait à entrer dans la série de fiction originale pour les utilisateurs payants. Un geste logique en raison de son état omniprésent et extrêmement populaire plate-forme vidéo mais atteignant un marché mature du streaming par abonnement.

L’exemple est que la stratégie des séries de fiction originales pour YouTube Premium (anciennement RED) n’a pas duré longtemps. La poussée qui s’est produite en 2018 avec le lancement international de la série il s’est terminé juste un an plus tard dans la clôture de sa série et l’ouverture à l’utilisateur gratuit.

‘Cobra Kai’ a été un succès pour YouTube … mais la plateforme ne voulait plus faire plus de séries. Après la deuxième saison, la série Karate Kid était sans abri. Heureusement, Netflix est généralement ouvert à des renflouements comme celui-ci. En juin dernier, la plateforme a annoncé qu’elle ajouterait la série à son catalogue, y compris la future troisième saison.

‘Cobra Kai’ en vaut-il la peine?

La reponse courte est oui. La réponse longue est sans hésitation. Comme je l’ai déjà mentionné à l’époque, ‘Cobra Kai’ retrouve la magie et les valeurs que l’on pouvait trouver dans le film original et les améliore en fournissant une série d’épisodes courts mais superbes.

La chose la plus intéressante est, sans aucun doute, voir ces deux personnages adultes en point diamétralement opposé. Larusso est un homme d’affaires prospère tandis que Lawrence est un alcoolique qui n’a pas été trop heureux pour la vie. Cependant, dans une réconciliation avec lui-même, il décide de rouvrir le mythique dojo Cobra Kai pour aider Miguel (Xolo Maridueña) et d’autres enfants qui souffrent d’intimidation.

«Cobra Kai» c’est probablement la meilleure chose qui ait jamais eu sur Netflix ces dernières semaines: une série qui, que vous soyez fan de ‘Karate Kid’ ou non, vous saisit complètement.