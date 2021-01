« Cobra Kai »: ce qui est arrivé à Sean Kanan, l’acteur qui a joué Mike Barnes dans ‘Karate Kid’

Sean Kanan est un acteur américain connu pour avoir joué Mike Barnes dans le film «Karate Kid III», AJ Quartermaine dans la série «General Hospital» et Deacon Sharpe dans le feuilleton «The Bold and the Beautiful» et dans «The Young et les Agités ».

Dans la troisième tranche de « Karate Kid»Mike Barnes est le rival de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) dans le tournoi de karaté d’Al Valley. En raison de ses capacités, il est contacté par John Kreese et Silver pour vaincre l’étudiant de St. Miyagi.

Malgré l’intervention de l’ex-sensei de Johnny Lawrence, Daniel réussit finalement à battre Mike. Avant la première de la troisième saison de « Cobra Kai«Des rumeurs ont surgi sur le retour de ce personnage, cependant, cela ne s’est pas produit, du moins jusqu’à présent. Mais qu’est-il arrivé à l’acteur Sean Kanan?

Mike Barnes est l’un des ennemis de Daniel dans la troisième partie de « Karate Kid ». (Photo: Sony Pictures Home)

QU’EST-IL ARRIVÉ À SEAN KANAN?

Après sa participation au film populaire de 1989, Kanan est apparu dans la série télévisée Fox « The Outsiders » où il a joué Gregg Parker. En 1993, il a rejoint le casting principal de « General Hospital », où il a joué Alan James « AJ » Quartermaine Jr.

Pour ce dernier rôle, il a été nominé pour un prix dans la catégorie Outstanding Newcomer par le magazine Soap Opera Digest. Il quitte la série en 1997 et 15 ans plus tard (2012) revient jouer le même personnage jusqu’au 29 avril 2014.

En 1999, Kanan a rejoint le casting de la fiction NBC « Sunset Beach » et a joué Jude Cavanaugh. Un an plus tard, il était Deacon Sharpe dans «The Bold and the Beautiful», un rôle qu’il a également joué dans «The Young and the Restless».

Voici à quoi ressemble actuellement Sean Kanan (Photo: Instagram / Sean Kanan)

Plus tard, Sean Kanan Il a joué dans plusieurs longs métrages et a participé à la troisième saison de la version italienne de «Danse avec les stars» en 2006. En 2009, il a joué dans le film indépendant «Abracadabra», projeté au Festival de Cannes. En mai de l’année suivante, il est apparu dans « My Trip to the Dark Side ».

Il a également écrit «The Modern Gentleman; Cooking and Entertainment with Sean Kanan », publié par Dunham Books. En 2016, il a reçu la 400e étoile sur le Palm Springs Walk of Fame.

Sean Kanan il a également créé le drame numérique « Studio City », réalisé par Timothy Woodward, Jr, comme une lettre d’amour quelque peu autobiographique aux Daytime Soaps.