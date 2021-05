« Cobra Kai »: ce que Ralph Macchio a fait entre « Karate Kid » et la série Netflix

KAI Shun DM-0768 Couteau à trancher damas 18 cm

Couteau à trancher (couteau à jambon) lame de 18 cm en acier damas inox.Caractéristiques techniques :Lame de 18 cm de longManche de 12,2 cm de longLe couteau damassé par excellenceLa série des couteaux de chef Shun fait partie des gammes de couteaux damassés les plus larges du monde et a un succès inégalé auprès de l'élite des chefs cuisiniers et auprès des cuisiniers amateurs exigeants.Les couteaux professionnels Shun sont fabriqués en acier damassé spécial et inoxydable et sont composés de 32 couches et d'un noyau en acier V-Gold-10. Cet acier, particulièrement résistant à la corrosion et très dur (61±1 HRC, 1,0% de carbone, 1,5% de cobalt), rend la lame incomparablement tranchante pour une longue durée.Le tranchant convexe de la lame damas ainsi que l'affûtage manuel de chaque couteau Shun garantissent une coupe incomparable, comme aucun autre couteau, et ce même sur les produits les plus difficiles à couper. Cette lame tranchante, associée au poids équilibré du couteau, permet un travail sans fatigue.Le raffinage de la belle veinure naturelle de l´acier damassé confère à chaque couteau Shun un caractère individuel. Chaque couteau Shun devient ainsi une pièce unique incomparable: une oeuvre d´art qui associe art artisanal, technique et design.Conseil d'entretien :Nous recommandons de nettoyer les couteaux Kai à la main avec un liquide vaisselle et de l'eau chaude. Rincez à l'eau claire et essuyer avec un torchon.Ne pas mettre les couteaux Kai au lave-vaisselle.