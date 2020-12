Cobra Kai: ce que les critiques disent de la saison 3

Après que Netflix annoncer que la troisième saison de « Cobra Kai » arrivera avant l’heure Sur sa plateforme, à partir du lundi 28 décembre, les premières revues des nouveaux épisodes qui résoudront le sort des dojos de Johnny et Daniel sont disponibles.

En principe, « Cobra Kai« Est la suite de »Karate Kid», Qui se déroule plus de 30 ans après les événements du tournoi de karaté All Valley 1984. Aujourd’hui, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) est un homme d’affaires prospère qui lutte pour maintenir l’équilibre dans sa vie sans les conseils de M. Miyagi, surtout quand il réapparaît Johnny Lawrence (William Zabka) avec la mission de rouvrir Cobra Kai dans une tentative de rédemption personnelle.

Selon les premières critiques, la nouvelle saison de « Cobra Kai« Vous pouvez répéter certaines ressources en ligne avec leur ton telenovelesque, mais le casting non seulement maintient la fraîcheur et le charme des tranches précédentes, mais augmente également les enjeux, obtenant un nouveau chapitre plus que prometteur pour la franchise de »Karate Kid«

Le même 28 décembre la troisième saison de « Cobra Kai« Ouvert avec une approbation à 100% en Tomates pourries, basée sur 18 avis.

Bande-annonce de la troisième saison de « Cobra Kai »

QUE DIT LE CRITIQUE SUR «COBRA KAI» – SAISON 3?

Divertissement hebdomadaire – Darren Franich

« Depuis la fin de la production (de la troisième saison), ‘Cobra Kai‘déplacé vers Netflix et a obtenu un renouvellement anticipé pour une quatrième saison. La montée en flèche de la popularité qui en résulte pourrait suggérer un long chemin à parcourir, mais la fin (du troisième) pointe vers une fin de partie. Cette fin est merveilleuse, merveilleuse, ridicule et merveilleuse – une confrontation énergique pour les jeunes en rébellion, ainsi que la représentation la plus sensible de la réminiscence du moyen âge. (La troisième saison) réaffirme ‘Cobra Kai’ comme l’un des redémarrages les plus intelligents de notre ère d’ivresse nostalgie. La série crée une fable morale au-delà de toute définition évidente, ironie et sincérité. «Être un dur à cuire ne veut pas dire être un idiot», explique Johnny. C’est une ligne simple mais une vraie évolution. Comme tous les meilleurs professeurs, il apprend encore».

SlashFilm – Rafael Motamayor

« D’une manière ou d’une autre, des parallèles directs pourraient être établis entre ‘Cobra Kai‘et la trilogie de la suite de’ Star Wars ‘. Si la première saison de ce spectacle adopte une approche légèrement « The Force Awakens », réintroduire les personnages hérités tout en racontant une nouvelle histoire qui tente de confronter l’héritage de l’histoire originale et la deuxième saison tente de demander si ces personnages ( ou n’importe qui) peut vraiment changer, La saison 3 parle des enseignants et de la manière dont leur héritage façonne leurs élèves de manière profonde. C’est l’univers de «The Last Jedi» de «Karate Kid». Il y a un peu de « Rise of Skywalker » ici aussi, en particulier pour les machinations en cours de John Kreese».

« La saison fait des heures supplémentaires pour séduire les téléspectateurs avec ses charmes lâches et loufoques, et lorsque Daniel fait un voyage nostalgique à Okinawa à la mi-saison, le récit et l’humour commencent à reprendre de manière beaucoup plus agréable. Il y a encore des moments et des situations de complot mal conçus qui vous époustouflent – aucun de ces enfants n’a appelé la police – mais ‘Cobra Kai‘n’essaie pas de gagner des points de crédibilité. La saison 3 vous frappe avec suffisamment de rires et de rebondissements pour vous faire revenir à son dojo télévisé, peu importe la fréquence à laquelle cela devient ridicule. Comme le dit Johnny, juste après avoir prononcé un discours inspirant à ses élèves, pour ensuite se retourner et frapper les livres d’un nerd de passage en soulevant: « Désolé gamin, vieilles habitudes«».

« Les références aux événements des films qui avaient déjà été mentionnés dans les deux premières saisons sont à nouveau faites et les personnages prennent les mêmes mauvaises décisions qu’ils ont prises dans les épisodes précédents. Il est facile d’ignorer ces défauts car c’est tellement amusant à faire avec cette émission, mais j’attendais plus de ces chapitres. Hurwitz et Schlossberg avaient clairement déjà la saison quatre à l’esprit lorsqu’ils ont écrit la troisième et mon opinion pourrait changer une fois que je les aurai vues ensemble. ‘Cobra Kai« C’est toujours un retour amusant dans une franchise qui a encore de la vie, mais cette saison est le premier faux pas de la franchise depuis que Hilary Swank est devenue la nouvelle Karate Kid.».

« La troisième saison de ‘Cobra Kai’ frappe en premier, frappe fort et impitoyablement alors qu’elle continue de livrer une série qui ne devrait pas être si bonne pour un voyage nostalgique. L’équipe qui a écrit l’émission a réussi à équilibrer parfaitement l’ancien et le nouveau et a créé quelque chose de vraiment fascinant pour la télévision. William Zabka reste le joyau de la couronne de la série et l’ensemble du casting est tellement amusant à regarder. Le seul inconvénient est le peu d’utilisation ou d’explication de certains personnages qui méritaient plus de l’histoire que d’être simplement les enfants en colère, en particulier Robby, Tory et Hawk.».

COMMENT VOIR «COBRA KAI»?

La troisième saison de « Cobra Kai »Sera publié dans son intégralité le vendredi 1er janvier 2021 par Netflix au niveau mondial.

