« Cobra Kai », aura-t-il une saison 6 sur Netflix ?

La cinquième saison de « Cobra Kai » première sur Netflix seulement le vendredi 9 septembre 2022 et a laissé plusieurs questions que les fans espèrent résolues dans un sixième opus, mais le géant du streaming a-t-il déjà confirmé un nouveau lot d’épisodes de la fiction basée sur la franchise « Karate Kid » ?

Dans le précédent opus, bien que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) décident d’unir leurs forces pour affronter un ennemi commun, ils sont incapables de vaincre Terry Silver (Thomas Ian Griffith), qui a joué salement, même contre son partenaire. John Kreese (Martin Kove).

Par conséquent, dans le cinquième épisode de « cobra kai», tandis que Terry mène son dojo vers un nouveau régime, Daniel, Johnny et un vieil allié unissent leurs forces dans une bataille qui dépasse le dojo. Ensuite, y aura-t-il une sixième saison ?

« COBRA KAI », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série de franchise « Karate Kid »mais apparemment dans le dernier chapitre du cinquième volet, « le miyagiverse est loin d’être terminé”, comme l’a exprimé Jon Hurwitz, l’un des showrunners, sur Twitter.

Aussi, en juillet 2022, le co-créateur de «cobra kai» a indiqué qu’il espère travailler sur au moins six saisons. « Nous avons souvent dit que nous nous attendions à ce qu’il y ait au moins 6 saisons. mais on verra”, écrit sur le réseau social.

Bien qu’il soit inhabituel que Netflix n’a pas renouvelé la série pour un sixième épisode avant la première du cinquième, d’autant plus que c’est quelque chose qu’ils ont fait avec l’épisode précédent, cela ne signifie pas qu’il ne sera pas confirmé dans les semaines à venir.

La plate-forme de streaming populaire prend généralement au moins un mois pour évaluer la réponse du public, par conséquent, le renouvellement pourrait arriver au mois d’octobre 2022.

À la fin de la cinquième saison de « cobra kai » Une nuit de combat éclate alors que Johnny, Daniel, Chozen et les étudiants unissent leurs forces et leurs compétences pour exposer et vaincre Terry Silver. Cependant, les problèmes des protagonistes ne sont pas encore terminés.