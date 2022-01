« Cobra Kai » aura-t-il la saison 5 sur Netflix ?

La quatrième saison de « Cobra Kai« Sera diffusé le vendredi 31 décembre 2021, mais les fans de la série Netflix avec William Zabka et Ralph Macchio s’interrogent déjà sur un cinquième volet de la fiction créée par Robert Mark Kamen.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Que savez-vous de « Cobra Kai » ?

Dans les premiers épisodes, des décennies après leur tournoi qui a changé leur vie, la rivalité entre Johnny et Daniel est ravivée après la réouverture de Cobra Kai. Alors que, dans le deuxième volet, Johnny essaie de se construire une nouvelle vie, mais le retour de Kreese motive Daniel à ouvrir Miyagi-do pour affronter Cobra Kai.

De plus, dans la saison trois, avec un nouveau sensei aux commandes du dojo de Johnny, les batailles se déroulent sur trois fronts, mais lorsque l’ennemi se renforce, LaRusso et Lawrence unissent leurs forces pour vaincre Kreese et Silver dans le quatrième volet.Cobra Kai”. Alors y aura-t-il une cinquième saison ?

PLUS D’INFORMATIONS: Comment et à quelle heure voir la saison 4 de « Cobra Kai »

« COBRA KAI », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La reponse courte est oui. Des mois avant la première du quatrième lot d’épisodes, Netflix a annoncé le renouvellement de la série pour un cinquième opus. « Plus d’histoire à venir. Merci les fans« , a écrit ralph macchio (Daniel).

Tandis que Guillaume Zabka, qui incarne Johnny Lawrence, a posté : « Cobra Kai ne meurt jamais« , Et Martin Kove (John Kreese) a écrit : »La Vallée est à moi. Cela a toujours été et sera toujours. La miséricorde est pour les faibles« , ce qui peut être une vision du futur de la fiction.

La cinquième saison de « Cobra Kai« A été tourné entre septembre et décembre 2021, mais les détails des prochains épisodes n’ont pas encore été révélés. Pour l’instant, on sait que le cinquième opus ne sera pas le dernier.

De plus, les producteurs ont avoué qu’ils avaient déplacé l’histoire bien au-delà des récits que les téléspectateurs avaient vus, et que la quatrième saison cherchera à remédier aux conséquences du troisième volet et à ouvrir une voie à suivre.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la fin de la troisième saison de « Cobra Kai »

Daniel LaRusso avec son fils Anthony dans la quatrième saison de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 5 DE « COBRA KAI » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La cinquième saison de « Cobra Kai« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement de nouveaux épisodes seront diffusés à la fin de 2022 ou au début de 2023.

ÉPISODES DE LA SAISON 4 DE « COBRA KAI »