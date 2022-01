Cobra Kai aura-t-il la saison 5 sur Netflix ?

2021 s’est terminé en grand. Ou du moins c’est comme ça que Netflix l’a montré en lançant la quatrième saison de Cobra Kai le dernier jour de l’année. Fans de fiction basée sur Karate Kid Ils ont reçu un nouveau lot d’épisodes qui, tout en répondant remarquablement aux attentes, leur ont donné envie d’en voir plus sous peu. Mais… Aura-t-il une cinquième saison disponible sur Netflix dans les prochains mois ? Ici on vous dit !

Aujourd’hui l’émission s’est installée comme la série la plus regardée du moment chez le géant du streaming grâce à ses 10 nouveaux chapitres écrits par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald. Avec les représentations de William Zabka et Ralph Macchio Dans les rôles principaux, l’histoire reprend cette magie avec des entraînements et des combats si engageants pour ceux qui adorent les arts martiaux qui ont déjà été vus dans la trilogie cinématographique.

Cette saison, après que John Kreese a décidé de se battre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, les tensions sont montées à l’approche de la compétition d’All Valley. Johnny et Daniel, d’anciens ennemis, se sont associés pour combattre les étudiants de Kreese. De son côté, il aura désormais l’aide de Terry Silver, un méchant du passé, avec qui il exerce les cobras restants.

Les reverrons-nous dans un nouvel opus ? Bien sûr! Netflix a annoncé avec enthousiasme la cinquième saison de Cobra Kai. Ils n’ont pas encore confirmé la date de lancement sur le service d’abonnement mais il y a une bonne nouvelle : le prochain opus a terminé ses enregistrements en Septembre 2021. En d’autres termes, il est très probable que d’ici le milieu de cette année, il aura sa première.

Pour le moment, il n’y a pas d’avant-premières ou d’images promotionnelles, mais les théories ont déjà commencé à se démarquer des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Apparemment, le casting serait à nouveau composé de Ralph Macchio et William Zabka, ainsi que Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Mary Mouser, Gianni DeCenzo, Jacob Bertrand, Peyton List, Martin Kove, Vanessa Rubio et Jaden Labady.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂