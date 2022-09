Cobra Kai a-t-il honoré une équipe de football argentine

Netflix

Le spin-off de Karate Kid a présenté sa cinquième saison vendredi. Daniel San portait une tenue qui, pour les amateurs de football, ne passait pas inaperçue.

©IMDBCobra Kaï.

Une nouvelle saison de cobra kai j’arrive à Netflix vendredi dernier, avec un accueil plus que positif qui continue d’être soutenu basé sur la nostalgie et la dynamique entre nouveaux et anciens personnages. Bien que la formule semble épuisée, il y a quelque chose dans l’esprit de ce spin-off de Karate Kid qui continue à la maintenir en vie et qui permet de la regarder avec d’autres yeux moins exigeants que ceux que l’on pose sur d’autres productions. Avec 28 critiques, le cinquième épisode a fait ses débuts avec une approbation à 100% sur Tomates pourries.

Dans les réseaux, la saison de cobra kai Il n’a pas fallu longtemps pour s’imposer comme un sujet et entrer dans les débats avec les plus grandes publications. Ainsi, il y avait des messages faisant référence à l’apparition de nouveaux alliés pour Éponge Argentle séjour en prison de John Kreese et les détails techniques pour recréer ses personnages principaux dans leur jeunesse, à la fois avec de l’animation par ordinateur et de l’action en direct.

Mais s’il faut parler de détails saisissants, il convient de s’attarder sur les vêtements portés par certains des personnages de la série à succès de karaté Netflix. Dans Twitterl’addition @infoazulgrana_ découvert un grand hommage? Le football argentin, représenté par Daniel LaRusso comme Ralph Macchio. Apparemment, la production de cobra kai a décidé de donner une garde-robe très particulière à l’un des protagonistes du show.

Comme le souligne le récit de Twitter mentionné, le spin-off de Karate Kid habillé Daniel La Russo avec les vêtements de sport que vous portez habituellement San Lorenzo de Almagro dans vos entraînements. conçu par la marque Nikea les mêmes couleurs à la différence évidente que le caractère de Ralph Macchio il ne porte pas le bouclier de l’équipe argentine sur sa poitrine. Aussi, alors que LaRusso porte une veste, le modèle de San Lorenzo c’est un sweat.

+Le détail émotionnel de Cobra Kai

Anticipant que nous parlerons d’un petit spoiler de la cinquième saison de cobra kai, nous ne pouvons pas manquer l’un des moments les plus émouvants du spectacle. C’est une sorte d’épiphanie qui John Kreese qu’il avait en prison (nous ne savons pas à quel point c’était réel après avoir échappé à tromper tout le monde), où il a rencontré divers personnages de sa vie tels que Éponge Argentson passé et même un rajeuni Johnny Laurent. Recréé numériquement, le personnage ressemblait beaucoup au Guillaume Zabka des années 80. Vous avez aimé ce détail ?

