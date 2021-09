Cobra Kai a dévoilé un nouveau teaser et confirmé sa date de sortie

Cobra Kai vous êtes prêt à retourner au Netflix. Avant la fin de l’année, la série d’arts martiaux inspirée de Le Karaté Kid Il lancera sa quatrième saison et ce sera le deuxième opus à arriver sur la plate-forme la même année, ce qui n’est généralement pas très courant parmi les productions épisodiques. Jacob Bertrand était en charge de la connexion avec les hôtes du Tudum, les chiffres de Des choses étranges Finn wolfhard et Caleb McLaughlin.

Par le biais d’un appel vidéo, il a expliqué aux acteurs de Des choses étranges qu’il ne pouvait pas envoyer la bande-annonce par e-mail car elle pourrait être divulguée en raison d’un piratage. Par conséquent, avec les chiffres de la série, Xolo Maridueña, Marie souris, Gianni DeCenzo et Liste Peyton, a organisé un plan pour infiltrer les bureaux de Netflix, en pleine transmission de Tudum et apportez la VHS avec le teaser de la série. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et la bande a fini par être détruite.

A l’époque, il intervenait Tyler Buchanan, qui ne faisait pas partie de l’équipe qu’il commandait Bertrand et était chargé de livrer les taquin virtuellement. Dans une courte bande-annonce, il a été confirmé que le 31 décembre, la quatrième saison de Cobra Kai. « Les rivalités ne doivent pas durer éternellement », vous entendez dire à Daniel La Russo, qu’une fois pour toutes rejoindra Johnny Lawrence avec l’idée d’affronter le vrai rival : Kreese.

Avec les différents styles qui les ont toujours caractérisés, Cobra Kai et Miyagi-do uniront leurs forces pour mettre fin au nouveau dojo commandé par Kreese. Mais La Russo et Laurent Ils ne seront pas les seuls à former une équipe et comme prévu, la série connaîtra un retour important. Éponge argent apparu dans le dojo de Kreese prêt à s’entraîner et à aider son ami à remporter le tournoi de la vallée. Vous pouvez voir le teaser sous ces lignes.

Qui pourrait avoir le premier spin-off de Cobra Kai

De l’arrivée à Netflix, il est supposé que Cobra Kai avoir plus d’épisodes. En ce sens, on parle non seulement de plus de saisons, dont on sait qu’il y en a une cinquième en route, mais aussi de potentiel spin-off. Plusieurs personnages de la série ont le potentiel de devenir des personnages de leur propre série, mais il y en a un en particulier qui semble avoir les meilleures chances de le faire.

Il s’agit de John Kreese, interpreté par Martin Kové. Dans une interview avec Realpolitik, Jesse Kove, fils de l’acteur qui a eu un petit rôle dans Cobra Kai, a révélé qu’il y avait une approche pour la série de Kreese sera réalisé. « Bien sûr j’ai entendu les rumeurs du spin-off et ils en ont discuté avec mon père, ce serait super », il a compté. De plus, il a assuré : « C’est un univers qui peut s’étendre presque autant que merveille« .