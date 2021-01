‘Cobra Kai’ a des images invisibles de ‘The Karate Kid’ dans l’épisode 1

Nous avons tous nos films d’enfance préférés – ceux qui créent un air de nostalgie, peu importe le nombre de fois que nous les voyons. Peu importe notre âge, regarder certains films peut nous faire sentir à nouveau comme un enfant. Nous nous souviendrons toujours de l’excitation et du frisson de le voir pour la première fois.

Pour beaucoup d’entre nous, Le Karaté Kid est l’un de ces films. Une histoire classique d’un pauvre enfant qui se soulève contre les brutes qui le tourmentent sans relâche. Tout le monde aime une histoire du bien contre le mal avec une fin heureuse édifiante. L’histoire de Daniel LaRusso et de son mentor bien-aimé, M. Miyagi, est exactement ce genre de film. Maintenant Karate Kid les fans peuvent regarder une nouvelle série qui ramènera toute l’excitation du film original.

‘Cobra Kai’: Johnny et Daniel recommencent

Cela fait près de 40 ans que Johnny Lawrence et Daniel LaRusso se sont affrontés dans le tournoi de karaté All-Valley, mais les fans de Le Karaté Kid souviens-toi de ce moment comme si c’était hier. Ces fans étaient probablement très enthousiastes à l’idée d’en savoir plus sur la série Netflix, Cobra Kai.

Première diffusion sur YouTube Red, Cobra Kai nous montre ce qui est arrivé à Johnny et Daniel après leurs années de lycée et leurs tournois de karaté. Maintenant bien dans la cinquantaine, les deux hommes font face à leurs propres problèmes.

Johnny est malchanceux, travaillant comme bricoleur à temps partiel avant de perdre son emploi également. Il a quitté son ex-petite amie peu de temps après la naissance de leur fils et vit seul.

Daniel, en revanche, réussit assez bien. Il possède un concessionnaire automobile et utilise toujours sa renommée des tournois de karaté dans des campagnes de marketing pour son entreprise. Malgré son succès et sa belle famille, il a du mal à se connecter avec ses enfants. Le décès de M. Miyagi l’a profondément affecté et il ne s’est pas tout à fait remis de cette perte.

Johnny rouvre le dojo Cobra Kai après avoir aidé à défendre son voisin adolescent, Miguel, contre un groupe d’intimidateurs. Bien que la devise de Cobra Kai reste la même, Johnny tente de créer une image plus honnête et respectable que le dojo n’avait dans le passé.

La relation de Johnny avec Miguel ressemble beaucoup à celle que M. Miyagi et Daniel ont partagée. Malheureusement, son ancien mentor John Kreese revient et n’est pas d’accord avec la façon dont Johnny dirige le dojo.

L’émission a utilisé des images inédites de « The Karate Kid »

Le premier épisode de Cobra Kai présente un flashback sur cette scène infâme où Johnny et Daniel s’affrontent au tournoi. Selon Mental Floss, ce sont les mêmes images du coup de pied de grue que nous avons tous tant aimés, mais l’accent est davantage mis sur Johnny cette fois que sur Daniel. Nous voyons en gros plan l’impact du pied de Daniel avec le visage de Johnny et Johnny allongé sur le tapis après sa défaite.

Le changement de perspective vise à humaniser un peu plus le personnage de Johnny, en montrant au public qu’il y a plus en lui qu’un simple intimidateur au nez de morve. Les images soulignent également l’impact de sa défaite sur sa vie, amorçant une spirale descendante qu’il traverse encore près de 40 ans plus tard.

Un jeu vidéo ‘Cobra Kai’

Pendant que vous attendez la troisième saison de Cobra Kai, vous pouvez combler le vide en jouant au jeu vidéo. Oui, vous avez bien entendu – il y a un Jeu. Cobra Kai: la saga Karate Kid continue est sorti cet automne pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ralph Macchio et William Zabka expriment leurs personnages.

IGN dit que le jeu à défilement latéral rappelle Double Dragon, et deux joueurs peuvent se frayer un chemin à travers une variété de méchants durs. Les joueurs peuvent choisir parmi huit personnages et se frayer un chemin à travers 28 missions d’histoire.

Il existe des combats de boss classiques et de nombreuses améliorations, ainsi que des arbres de compétences. Afin de révéler la fin ultime, les joueurs doivent compléter les arcs de dojo Miyagi-Do et Cobra Kai.