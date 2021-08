Cobra Kai 4 a déjà une date de sortie confirmée !

DAP-Audio CA-4150 - Ampli compact à 4 canaux - Étages de sortie multicanaux

Technologie de démarrage progressif, Circuits de protection avancée, Technologie Amp SMPS & Classe-D, Diaphonie réglable, Détails techniques: PuissanceStéréo 2 Ohm: 4x 230 Watt RMS, Stéréo 4 Ohm: 4x 150 Watt RMS, Stéréo 8 Ohm: 4x 90 Watt RMS, Pont 2 Ohm: Interdit, Pont 4 Ohm: 2 x 275 Watt RMS, Pont 8 Ohm: 2x190 Watt RMS, Réponse en fréquence: 20Hz - 20KHz, +0/-1dB, THD: 96 dBa, A pondéré, Diaphonie: 75dB, Facteur d'amortissement: 180, Gain: 28V, Sensibilité IN: 0,9--1,1V (+/-1dBv), Impédance IN: 20 kOhms balancé, 10 kOhms non balancé, Mode Puissance: Stéréo / En pont, Technologie Amp: Classe D, Alimentation: SMPS, Protection: Limiteur de niveau de crête (fixe), Court circuitSurchauffeSurchargeTension DCDémarrage progressifRefroidissement: Air forcé par ventilateur radial, Débit d'air: D'avant à latéral, Prises IN: Euroblock (inclus), Prises OUT: Euroblock (inclus), Prises alimentation: IEC, Tension IN: 210 - 240 V 50 / 60Hz, Consommation: 800W, Dimensions: 484x281x44mm, Profondeur d'installation: 278mm (excl. prises), Poids: 4,7Kg