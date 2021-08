Cobra Kai 4 a déjà une date de sortie confirmée !

Cobra Kai est plus proche que jamais ! La saison 4 de la célèbre série basée sur Karate Kid prépare sa grande première et il y a déjà une date pour que vous mettiez de côté tout ce que vous avez à faire pour le voir. Netflix a confirmé l’arrivée des nouveaux épisodes. Sachez quel mois ce sera et passez en revue tout ce qui est connu sur le quatrième versement.

« Enfilez votre gilet. Attachez votre ceinture. Le karaté atteint la plus grande scène du monde où naissent les légendes. Bienvenue au tournoi de karaté All Valley. L’âme de la vallée est en danger. », est la vente officielle que l’émission a faite pour promouvoir les tout nouveaux épisodes ainsi que des images spectaculaires.







La vidéo était également accompagnée de la nouvelle que tous les fans de Cobra Kai attendaient comme date de sortie. « Ce n’est pas seulement un tournoi, c’est une bataille pour l’âme de la vallée. La saison 4 de Cobra Kai sortira sur Netflix en décembre. », a annoncé la série qu’elle offrira un cadeau de Noël spécial à ses fans.

Cette année sera le retour du championnat qui a une longue histoire au sein de l’univers Karaté Kid. Tout a commencé en 1981 avec la consécration de Jerry Vidal ; il a continué avec le championnat à deux reprises de John Lawrence; en 1984 et 1985, il a été remporté par Daniel LaRusso ; en 2017, il a été remporté par Xander Stone et en 2018, il a été remporté par l’actuel champion Miguel Diaz.

Le tournoi All Valley aura des concurrents importants avec d’excellents candidats. Selon un sondage Spoiler qui a recueilli plus de 1 200 votes, le principal favori pour remporter le concours est le personnage joué par Xolo Maridueña avec 57%. Loin derrière, Samantha Larusso avec 17%. Connaître tous les participants de la compétition.