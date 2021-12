« Cobra Kai » 4: 5 dévoile la nouvelle bande-annonce de la saison

La quatrième saison de « Cobra Kai« On verra des premières le 31 octobre 2021 sur Netflix et enfin le résultat du travail d’équipe de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka), qui apparemment dans la bande-annonce du nouvel opus combineront leurs styles de karaté.

La bande-annonce que la plateforme de streaming a partagée le 9 décembre 2021 montre l’entraînement de Miyagi Do et Eagle Fang, ainsi que la préparation du dojo rival dirigé par John Kresse, qui à la fin de la troisième saison a demandé l’aide de Terry Silver .

Quels trucs Kreese a-t-il dans sa manche ? Daniel et Johnny peuvent-ils enterrer leur rivalité de plusieurs décennies pour vaincre Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il le visage du karaté dans la vallée ? Pour l’instant, ce sont les révélations de la bande-annonce de la quatrième saison de « Cobra Kai”.

5 REVELATIONS DE LA BANDE-ANNONCE « COBRA KAI » SAISON 4

1. DANIEL ET JOHNNY COMBINENT LES STYLES

Dans les premières secondes de la percée, les élèves de Miyagi Do et Eagle Fang reçoivent deux types d’entraînement, même les cours de karaté d’échange sensei. Alors que Johnny exécute le classique « wax-polish », Daniel essaie un style plus agressif. Même Kreese est clair que ses ennemis combinent leurs styles pour le vaincre, il n’a donc qu’un seul moyen de gagner.

Johnny mettant en pratique le « cirage-polissage » (Photo : Cobra Kai / Netflix)

2. LES JEUX MENTAUX DE TERRY SILVER

Silver vient à All Valley pour aider son vieil ami à vaincre ses rivaux et son apparition rappelle des souvenirs douloureux à Daniel. Tout semble indiquer qu’une fois de plus Terry va essayer de rentrer dans la tête de LaRusso pour briser sa confiance, réussira-t-il ? Étant donné que les membres des dojos ne peuvent pas se battre avant le tournoi, les jeux d’esprit sont la clé pour gagner un avantage, au moins pour Cobra Kai.

Terry Silver rappelle à Daniel qu’au fond il a un côté Cobra Kai (Photo : Netflix)

3. ROBBY PARTAGE CE QU’IL A APPRIS AVEC DANIEL

Alors qu’il était son sensei, Daniel a partagé les enseignements de M. Miyagi avec Robby, qui après avoir rejoint Cobra Kai et Kreese, a décidé d’enseigner ces techniques à ses coéquipiers pour être mieux préparés à battre ses rivaux. En fait, dans la bande-annonce de la saison quatre, il demande à Tory de lui montrer « cire, polir ».

Robby enseigne à Tory le classique « cire, polir » (Photo : Cobra Kai / Netflix)

4. ROBBY ET TORY ENSEMBLE À LA DANSE

Dans l’épisode précédent de « Cobra Kai« Samantha et Miguel se sont à nouveau rapprochés, et d’une manière ou d’une autre, Robby et Tory aussi, qui assistent ensemble à ce qui ressemble à une danse à l’école. Qu’adviendra-t-il de ces personnages sur le plan sentimental ?

Robby et Tory assistant à la danse de l’école ensemble dans la bande-annonce de la saison 4 de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

5. UNE PROPOSITION QUI VA RÉVOLUTIONNER LE TOURNOI

Dans la dernière partie de la bande-annonce, les membres du comité du All Valley Karate Tournament votent pour approuver une proposition qui va révolutionner la compétition et lui permettre de faire un pas dans le futur. De quoi s’agit-il? A cause de la réaction de l’un d’eux, ce n’est pas quelque chose de positif.