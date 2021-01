Cobra Kai 3: pourquoi Ali Mills n’a pas aidé Miguel dans son rétablissement

A partir du vendredi 1er janvier saison 3 de «Cobra Kai» Il est disponible sur le service de streaming Netflix, après avoir acquis ses droits, qui étaient YouTube Premium. Sa première a suscité les éloges des téléspectateurs, qui attendent avec impatience la quatrième saison, à laquelle les créateurs de la série se sont récemment adressés.

L’un des temps forts de ce troisième volet a été le retour d’Elisabeth Shue, dans le rôle de «Ali Mills». « Je me demandais comment elle s’intégrerait dans cette histoire. Je n’avais pas l’impression qu’il y avait une place pour elle. »Dit l’actrice en apprenant l’intérêt d’avoir sa participation. Cependant, c’était très favorable aux fans, car ils le considèrent comme l’une des meilleures choses de la partie 3.

Les adeptes de la fiction savaient qu’elle allait faire partie du projet, puisque le dernier cliché de la deuxième saison l’attend quand il envoie une demande d’ami à Johnny Lawrence sur Facebook, et quand ils savent comment le combat avec Robby s’était terminé. Miguel, ils ont commencé à tisser une théorie qui impliquait directement Ali.







La théorie affirmait que la justification de la présence d’Ali était de sauver la vie de Miguel, puisqu’elle est une chirurgienne spécialisée dans les enfants et les jeunes, mais ça c’est pas passé comme ça. Le personnage de Shue avait un rôle très éloigné du garçon qui a subi la chute à l’école et était le plus proche de Lawrence et Daniel LaRusso.

+ Pourquoi Ali Mills n’a-t-il pas aidé Miguel dans son rétablissement?

Selon le rapport de Screenrant, sa présence dans cette situation aurait compliqué les choses inutilement et l’avoir en ville pour ses propres raisons semblait plus organique à l’histoire. Bien que cela n’ait pas sauvé la vie de Miguel, cela a peut-être fait quelque chose de plus important: a comblé le fossé entre ses deux anciens amours, Johnny et Daniel, et de cette façon, ils feront équipe pour affronter John Kreese, comme on le verra dans la saison 4.