Cobra Kai: 1er janvier, première date de la saison 3 sur Netflix

Un cadeau de Noël Avancée. La troisième saison de « Cobra Kai« Sera publié le vendredi 1er janvier prochain, le même jour de Nouvel An et une semaine plus tôt qu’initialement annoncé par Netflix.

Si vous n’aviez pas l’intention de célébrer le début de 2021, Netflix vous offre la possibilité de commencer l’année avec un marathon de votre série préférée, car les 10 épisodes de la troisième saison seront disponibles le même jour.

« Cobra Kai« Est la suite comme série télévisée des films de »Karate Kid», Qui a été initialement produit pour Youtube avant d’atteindre Netflix comme l’un de ses contenus exclusifs.

Bande-annonce de la troisième saison de « Cobra Kai » (Vidéo: Netflix)

LE CADEAU DE JOHNNY LAWRENCE

Netflix a annoncé la première de la troisième saison avec une vidéo où Johnny Lawrence lui-même (William Zabka) est responsable de l’avancement de la date après avoir manipulé la plateforme de streaming. Johnny a également laissé ce message, fidèle à la forme:

« Silence. Je vous ai tous entendu vous plaindre que la saison 3 prenait une éternité. Alors j’ai appelé le prêteur sur gages et le gars m’a guidé à travers ça Netflix. Il sait ce qu’il fait. Maintenant, ils l’auront une semaine avant».

En soi, la troisième saison de « Cobra Kai« Il a été enregistré avant Netflix a acquis la série, mais la société a préféré lancer d’abord les deux premières saisons en août 2020 avant de présenter le troisième opus, qui arrivera finalement en janvier 2021.

Pour sa troisième saison, Daniel LaRusso Vous retournerez à Okinawa pour visiter la maison de M. Miyagi et rencontrer de vieux amis et ennemis. Jusqu’à présent, le retour de Kumiko (Tamlyn Tomita) et Chozen (Yuji Okumoto), personnages du deuxième film de «Karate Kid».

Selon son synopsis officiel, la troisième saison « vous verrez tout le monde ébranlé par les conséquences de la violente bagarre entre leurs dojos au lycée, qui a laissé Miguel dans un état critique. Alors que Daniel cherche des réponses dans son passé et que Johnny cherche la rédemption, Kreese manipule davantage ses étudiants vulnérables avec sa propre vision de la domination. L’âme de la vallée est en jeu et le sort de chaque étudiant et sensei est en jeu« .