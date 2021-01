Cobra Kai: 10 questions auxquelles la saison 4 devrait répondre

Après une longue attente, la troisième saison de «Cobra Kai”Entré sur Netflix et a montré comment Daniel LaRusso est passé de la rivalité à une alliance pour vaincre un ennemi commun, John Kreese. Les nouveaux épisodes de la série Netflix ont également montré le passé de l’ancien militaire et professeur de karaté.

En plus de rencontrer Kumiko et Chozen à Okinawa, Daniel a retrouvé son contrat de concession automobile, l’équilibre dans sa vie, et a découvert une technique secrète Miyagi-Do, qu’il partagera probablement avec ses étudiants et Johnny?

La fin de la troisième tranche de « Cobra Kai«A laissé le chemin préparé pour la quatrième saison, c’est-à-dire qu’il a laissé plus de questions sur ce qui est à venir. C’est pourquoi Screen Rant a partagé une liste des questions les plus importantes.

10. QUI A APPELÉ ENFIN KREESE?

Après avoir été immobilisé par Daniel, John Kreese commence à se préparer à battre ses rivaux dans le tournoi de karaté All Valley et la première chose qu’il fait est d’appeler des renforts. Bien que l’on ne sache toujours pas quel vieil ami il a appelé, les fans de « Cobra KaiIls pensent que c’est Terry Silvers, son ancien partenaire de dojo. Cela signifie que Mike Barnes reviendra aussi?

Voici la scène finale de John Kreese (Martin Kove) dans la saison 3 de « Cobra Kai »

9. AISHA ROBINSON SERA-T-IL DE RETOUR À LA SAISON 4?

L’actrice Nichole Brown, qui jouait Aisha Robinson, était chargée de confirmer la nouvelle de son départ de «Cobra Kai« Dans une histoire Instagram en septembre 2019 et a écrit: » Officiellement PAS dans la saison 3 de #CobraKai … Malheureusement, mais merci pour l’opportunité et le temps que j’ai eu dans l’émission. «

L’absence de la jeune actrice a soulevé des questions des fans de la série. C’est pourquoi, dans une interview avec TVLine, le producteur exécutif et co-showrunner Jon Hurwitz a confirmé le départ d’Aisha de «Cobra Kai», et en même temps a expliqué que la décision n’était pas définitive. Il a même laissé entendre que le personnage pourrait revenir dans les saisons ultérieures.

Aisha Robinson reviendra-t-elle vraiment dans la prochaine saison de « Cobra Kai »?

8. QU’EST-CE QUE L’ARTEFACT MIYAGI-DO?

La rencontre avec Chozen a permis de résoudre les différends, mais aussi pour Daniel d’obtenir la technique secrète Miyagi-Do et un mystérieux artefact. Qu’y a-t-il exactement dans l’artefact et qu’est-ce que M. Miyagi a caché à Daniel concernant le karaté?

Quel autre secret M. Miyagi a-t-il caché à Daniel LaRusso?

7. ALI MILLS SERA-T-IL DE RETOUR?

Le retour le plus attendu a eu lieu lors de la troisième saison de « Cobra Kai»Ali Mills est retourné à All Valley pour passer les vacances avec sa famille et en a profité pour renouer avec ses vieux amis et ex-petits amis, Daniel et Johnny.

Bien que son apparition ait seulement servi à Lawrence pour clôturer ce chapitre de sa vie et pour que les fans sachent comment la romance de Daniel et Ali s’est terminée, il y a toujours la possibilité qu’elle revienne à un moment donné.

Elisabeth Shue reviendra jouer Ali Mills dans la saison 4 de « Cobra Kai »

6. L’ALLIANCE ENTRE JOHNNY ET DANIEL FONCTIONNE-T-ELLE?

Pour vaincre John Kreese et reconquérir Robby, Daniel et Johnny ont fait une alliance et ont rejoint leurs dojos pour affronter Cobra Kai lors du prochain tournoi. Cependant, en raison de la personnalité des deux personnages, les disputes et les conflits sont inévitables, pourront-ils le surmonter?

Daniel et Johnny pourront-ils diriger le nouveau groupe?

5. QU’ARRIVERA-T-IL AU TRIANGLE D’AMOUR?

Dans la troisième saison de la série Netflix, Miguel et Sam ont commencé à se rapprocher et même à s’embrasser, ce qui a bien sûr irrité Toy et Robby. Ces derniers ont pour leur part commencé à se rendre compte qu’ils ont beaucoup de choses en commun, leur relation deviendra-t-elle quelque peu romantique? Miguel et Robby se reverront-ils?

Robby et Miguel se retrouveront-ils à nouveau dans la quatrième saison de « Cobra Kai »?

4. LA TECHNIQUE SECRET DE MIYAGI-DO JOUERA-T-ELLE UN RÔLE IMPORTANT DANS LA SAISON 4?

À la fin de la troisième saison, Daniel a utilisé la technique secrète de Miyagi-Do pour immobiliser Kreese, la même qu’il pourrait partager avec ses élèves afin qu’ils puissent désarmer leurs rivaux. Ce mouvement peut-il être utilisé dans le tournoi de karaté?

Chozen a enseigné à Daniel la technique secrète Miyagi-Do

3. ROBBY SWITCH CÔTÉ?

Si Hawk l’a fait, pourquoi pas Robby? L’histoire du fils de Johnny est plus compliquée, puisqu’il s’est senti abandonné par son père toute sa vie, et estime que la seule personne en qui il avait confiance, Daniel, l’a trahi en le dénonçant aux autorités. À ce moment, Kreese apparaît et profite de la situation pour le recruter.

Mais ce ne serait pas la première fois qu’un Cobra Kai abandonne et abandonne ce style de karaté. Johnny fut l’un des premiers, même Daniel fut pendant une courte période un Cobra Kai et quand il remarqua à quel point il était dangereux, il bandonna le dojo et retourna à Miyagi-Do.

Robby Keene pourrait revenir avec Daniel et Johnny dans la quatrième saison de « Cobra Kai »

2. QUI GAGNERA LE PROCHAIN ​​TOURNOI ALL-VALLEY?

Même s’il était sur le point d’être annulé, Sam et Miguel ont réussi à maintenir le tournoi et maintenant ils doivent s’entraîner pour gagner. Alors qui va gagner? Robby, Tory, Sam et Hawk ont ​​les meilleures chances d’atteindre les quarts de finale, car le statut de Miguel est encore incertain.

Qui remportera le tournoi de karaté de la quatrième saison de « Cobra Kai »?

1. LA SAISON 4 SERA-T-ELLE LA DERNIÈRE DU «COBRA KAI»?

Lors d’une interview avec TVLine, les showrunners Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg ont parlé de ce que l’avenir nous réserve au-delà de la saison 4 qui a déjà commencé à travailler. Selon Heald, ils savent où l’histoire de «Cobra Kai»Et ils espèrent avoir l’occasion de le raconter en entier. Il s’est également assuré que le plan était que l’histoire se poursuive au-delà de la saison 4.

«Nous avons une fin en tête. Nous en avons un depuis un certain temps, et ce n’est pas dans la saison 4. C’est bien au-delà. Dans notre esprit, nous avons l’histoire des saisons qui doivent être racontées avant d’arriver à cette fin. Ce sera une discussion à l’avenir avec nos nouveaux partenaires en Netflix. Pouvons-nous écrire à cette fin? Pouvons-nous savoir ce qui s’en vient? Ce n’est pas toujours le cas de la télévision et nous la respectons. Pour l’instant, nous continuons à écrire à la même vitesse et avec le même chemin que nous nous sommes engagés depuis le début », a révélé Josh Heald.