Cobie Smulders, Wesley Snipes, Method Man et bien d’autres invités dans Moon Girl and Devil Dinosaur de Marvel

Le jeudi 21 juillet, lors du Comic-Con de San Diego en 2022, Disney Animation a annoncé que La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel mettra en vedette une gamme de stars invitées merveilleuses. De manière passionnante pour les fans de Marvel Cinematic Universe, Cobie Smulders revient en tant qu’agent Maria Hill.

La série animée annoncée précédemment est basée sur la série à succès de Marvel Comics Lune Fille et Diable Dinosaure, créé par les écrivains Brandon Montclare et Amy Reeder, et l’artiste Natacha Bustos. Dans le rôle principal de Moon Girl, alias Lunella Lafayette, âgée de neuf ans, se trouve Diamond White. Alfre Woodard joue également dans la série le rôle de la grand-mère de Lunella, Mimi; Libe Barer dans le rôle du meilleur ami et manager de Lunella, Casey; Sasheer Zamata dans le rôle de la mère de Lunella, Adria; Jermaine Fowler dans le rôle du père de Lunella, James Jr.; Gary Anthony Williams dans le rôle du grand-père de Lunella, Pops; et la productrice exécutive de la série Laurence Fishburne dans le rôle récurrent de The Beyonder, un filou curieux et espiègle.

Selon le communiqué de presse officiel, le casting all-star sera rejoint par des stars invitées all-star :

Une gamme d’invités aux multiples talents et de stars récurrentes prêtent leur voix à Moon Girl et Devil Dinosaur de Marvel, la série très attendue de Disney Branded Television, qui se concentre sur la super-génie de 13 ans Lunella Lafayette et son T-Rex de 10 tonnes , diable dinosaure. Prévue pour la première en 2023 sur Disney Channel et Disney +, la distribution invitée stellaire comprendAlison Brie (« GLOW »), Andy Cohen (« Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen »), Daveed Diggs (« Hamilton » de Broadway), Maya Hawke ( » Stranger Things »), Jennifer Hudson (« Respect »), Cliff « Method Man » Smith (« Power Book II : Ghost »), Cobie Smulders (« How I Met Your Mother ») et Wesley Snipes (trilogie « Blade »). Les stars récurrentes incluent Omid Abtahi (« The Mandalorian »), Utkarsh Ambudkar (« Ghosts »), Michael Cimino (« Love, Victor »), Indya Moore (« Pose ») et Craig Robinson (« The Office »).

La nouvelle, un clip en avant-première et des illustrations exclusives ont été révélées aujourd’hui lors de la Lune Fille et Diable Dinosaure panel au San Diego Comic-Con, mettant en vedette les acteurs de la série et l’équipe créative.

En plus des stars invitées annoncées lors du panel SDCC, Disney a envoyé un communiqué de presse sur la distribution supplémentaire d’invités, y compris un ensemble diversifié de talents. Découvrez-le ci-dessous :

Le casting invité supplémentaire pour la série comprend Gideon Adlon (« Pacific Rim: The Black »), Pamela Adlon (« Better Things »), Anna Akana (« Youth & Consequences »), Ian Alexander (« The OA »), May Calamawy ( « Moon Knight » de Marvel Studios), Wilson Cruz (« Star Trek : Discovery »), Asia Kate Dillon (« Billions »), Luis Guzmán (« How to Make It in America »), l’astronaute Dr. Mae Jemison, Josh Keaton (« Marvel’s Spider-Man »), June Diane Raphael (« Grace et Frankie »), Paul Scheer (« The League ») et Tajinae Turner (« Meet the Voxels »).

Produite par Disney Television Animation, la série est produite par Fishburne et Helen Sugland’s Cinema Gypsy Productions (ABC’s noirâtre et mixtede forme libre adulte) et Steve Loter (Disney’s Kim possible). Rodney Clouden (Futurama) est la productrice superviseure, Kate Kondell (La fée pirate) et Jeffrey M. Howard (Avions) sont coproducteurs et éditeurs d’histoires, et Pilar Flynn (Elena d’Avalor) est productrice.

Découvrez le premier clip ci-dessous: