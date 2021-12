Cobie Smulders sera de retour dans le rôle de Maria Hill dans Marvel’s Secret Invasion

Cobie Smulders n’est peut-être pas l’un des noms qui viennent immédiatement à l’esprit lorsqu’on lui demande de nommer des personnes importantes dans l’univers cinématographique Marvel, mais l’actrice est apparue dans plusieurs films clés de la saga interconnectée en tant qu’ancienne agent du SHIELD Maria Hill. Maintenant, il semble qu’elle reprendra le rôle une fois de plus aux côtés de Nick Fury de Samuel L. Jackson dans Marvel’s Invasion secrète. Selon Deadline, l’actrice protégera à nouveau la Terre de toutes les menaces qui se présenteront à elle dans la série Disney + qui est actuellement en tournage pour une sortie prévue fin 2022.

Smulders est l’un des personnages de soutien de longue date du MCU depuis sa première apparition majeure dans Les Vengeurs. En plus d’apparaître dans toutes les Vengeurs films, elle a également joué Maria Hill dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver, Spider-Man : Loin de chez soi et est configuré pour apparaître dans les deux Invasion secrète et le Capitaine Marvel suite Les Merveilles. Elle a également fait trois apparitions dans le désormais majoritairement reconnecté Agents du SHIELD séries.

L’arrivée de Cobie Smulders dans Invasion secrète ne devrait pas être une trop grande surprise pour les fans de MCU à long terme étant donné qu’elle avait à peu près fait partie de chaque scénario principal dans lequel Nick Fury de Samuel L. Jackson a été impliqué et dans le grand schéma des choses, celui-ci est à peu près le le plus grand jusqu’à présent pour le personnage de Fury. Le spectacle tourne autour de l’infiltration de la Terre par la race connue sous le nom de Skrulls, qui ont été pleinement introduits dans Capitaine Marvel. Dans la scène post-crédit de Spider-Man : loin de chez soi, il a été révélé que la version de Fury et Hill qui avait interagi avec Peter Parker était en fait des Skrulls déguisés depuis le début, mettant en place la série à venir.

De toute évidence, sans les retards de Covid-19, nous aurions peut-être déjà vu Invasion secrète avant maintenant, ou certainement un peu plus tôt que nous l’aurons au moins. Dans l’état actuel des choses, nous ne savons pratiquement rien sur le déroulement de la série, et comme il s’agit de Marvel, nous n’attendons vraiment rien d’autre. Jusqu’à présent, il existe un certain nombre de castings connus, comprenant Ben Mendelsohn revenant pour reprendre son rôle de Skrull Talos, ainsi que La Couronne’s Olivia Colman, Game of Thrones‘ Emilia Clarke, Haute fidélitéde Kingsley Ben-Adir, histoire de crime américainde Christopher McDonald, et Les meurtres de Dublin Killian Scott.

En rejoignant le MCU, Emilia Clarke a partagé son enthousiasme à relever un nouveau défi et ses espoirs pour un avenir aussi longtemps qu’elle Game of Thrones carrière. « Je veux dire, je devrais être tellement chanceux, c’est ce que je vais dire », a déclaré Clark à THR en juin. « Tout le monde que je connais et tous ceux à qui j’ai parlé qui font partie de l’univers Marvel – et les acteurs parlent ! Tout le monde n’a que les plus grands éloges à offrir. Il y a une raison pour laquelle les acteurs y restent. Ils sont tellement aimés parce qu’ils ‘ Je m’amuse beaucoup. Alors je suis partant pour ça. »

La série de six épisodes de Invasion secrète devrait faire sa première sur Disney + l’année prochaine. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.





