Co-Op Spin-Off Rainbow Six Extraction mise à la terre jusqu’en 2022 sur PS5, PS4

Après une énorme démonstration à E3 2021 le mois dernier, Ubisoft a pris la décision de retarder le spin-off coopératif Rainbow Six Extraction jusqu’en « janvier 2022 ». Le titre devait sortir en septembre, mais il semble qu’il lui faudra un peu plus de temps au four. C’est le deuxième report de la journée de l’éditeur français, avec Riders Republic également détrôné jusqu’en octobre.

« Nous saisissons l’opportunité de prendre du temps supplémentaire pour donner vie à cette vision comme elle le mérite en janvier 2022 », a déclaré un porte-parole. « Nous sommes convaincus que cela garantira que Rainbow Six Extraction est l’expérience immersive, coopérative et passionnante que nous avons l’intention de créer, et celle à laquelle vous aspirez à jouer. »

Plus de détails seront partagés dans un avenir proche, mais vous devrez vous contenter de Rainbow Six Siege pour le reste de l’année.