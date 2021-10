Co-infection : que se passe-t-il lorsque deux virus respiratoires différents infectent la même cellule en même temps ?

in

30 sept. 2021 14:37:08 IST

À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul virus dans toutes les têtes : le SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. Mais l’humanité est en proie à de nombreux virus respiratoires, tels que la grippe A (IAV) et les virus respiratoires syncytial (RSV), qui causent des centaines de milliers de décès chaque année. La plupart de ces virus – à l’exception de la grippe et du SRAS-CoV-2 – n’ont pas de vaccins ni de traitements efficaces.

Une étude récente de l’Université de Glasgow a découvert ce qui se passe lorsque vous êtes infecté par certains de ces virus en même temps, et cela a des implications sur la façon dont ils nous rendent malades et comment nous nous en protégeons.

Pour de nombreuses raisons, les virus respiratoires sont souvent trouvés pendant l’hiver dans les régions tempérées du monde, ou la saison des pluies des régions équatoriales. Pendant ces périodes, vous serez probablement infecté par plus d’un virus à la fois dans une situation appelée « co-infection ».

La recherche montre que jusqu’à 30 pour cent des infections peuvent héberger plus d’un virus. Cela signifie qu’à un moment donné, deux virus différents infectent les cellules qui tapissent votre nez ou vos poumons.

Nous savons que la co-infection peut être importante si nous examinons un processus appelé « changement antigénique » dans les virus de la grippe, qui est essentiellement causé par le « sexe » du virus. Cela se produit parfois lorsque deux souches grippales différentes se rencontrent à l’intérieur de la même cellule et échangent des gènes, permettant à une nouvelle variante d’émerger.

La co-infection peut créer une situation difficile pour les virus lorsque vous considérez qu’ils doivent rivaliser pour la même ressource : vous. Certains virus semblent bloquer d’autres virus, tandis que certains virus semblent s’aimer. Ce qui est à l’origine de ces interactions positives et négatives pendant les co-infections est inconnu, mais les études animales suggèrent que cela pourrait être essentiel pour déterminer à quel point vous tombez malade.

L’étude de l’Université de Glasgow a étudié ce qui se passe lorsque vous infectez des cellules dans une boîte avec deux virus respiratoires humains. Pour leurs expériences, ils ont choisi l’IAV et le RSV, qui sont tous deux courants et causent de nombreuses maladies et décès chaque année. Les chercheurs ont examiné ce qui arrive à chaque virus à l’aide de techniques d’imagerie à haute résolution, telles que la cryomicroscopie électronique, que leurs laboratoires ont perfectionnées au fil des ans.

Ils ont découvert que certaines des cellules pulmonaires humaines dans le plat contenaient les deux virus. Et, en examinant de près ces cellules co-infectées, ils ont découvert que les virus qui émergeaient de la cellule avaient des caractéristiques structurelles à la fois de l’IAV et du RSV. Les nouvelles particules virales «chimériques» avaient des protéines des deux virus à leur surface et certaines contenaient même des gènes de l’autre. C’est la première preuve que cela se produit à partir de la co-infection de virus respiratoires distincts.

Des expériences de suivi dans le même article ont montré que ces nouveaux virus chimériques étaient pleinement fonctionnels et pouvaient même infecter des cellules rendues résistantes à la grippe, vraisemblablement obtenir un accès en utilisant les protéines RSV pourrait même pénétrer dans un plus large éventail de cellules humaines que l’un ou l’autre virus seul. pourrait. Potentiellement, cela pourrait se produire lors de co-infections naturelles pendant l’hiver.

Pourquoi nous devons étudier les virus chimériques

L’étude des agents pathogènes pathogènes est extrêmement importante et utile pour créer des vaccins et des traitements, mais la sécurité est toujours primordiale. Il est important de souligner que les chercheurs de cette étude n’ont effectué aucun génie génétique entre deux virus et n’ont modélisé que ce qui se passe déjà dans le monde réel, mais en utilisant des souches de virus de laboratoire plus sûres dans des conditions de laboratoire.

Nous connaissons le rôle important que la co-infection peut jouer dans la vie d’un virus, comme lors du changement antigénique de la grippe ou dans le cas curieux du virus de l’hépatite D empruntant des fragments d’autres virus, comme l’hépatite B, pour se propager. Néanmoins, les travaux des chercheurs de l’Université de Glasgow ont des implications importantes pour notre compréhension de la façon dont d’autres virus respiratoires très différents pourraient interagir, s’opposer et même favoriser les infections les uns des autres dans l’écosystème de notre nez et de nos poumons. Ensemble, ces travaux montrent les interactions complexes et souvent désordonnées entre les virus pendant l’hiver.

Sans aucun doute, les travaux futurs exploreront comment cette co-infection affecte la transmission, la maladie et l’immunité – des choses qui ne sont pas faciles à déterminer dans un plat.

Connor Bamford, chercheur, virologie, Queen’s University Belfast

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂